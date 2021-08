¿En dónde pasaron sus vacaciones Kate y William?

Pasan los meses y los cambios ante la crisis sanitaria continúan. Después de que el año pasado no haya podido vivirse un verano tradicional, en muchos lugares del mundo, este 2021 va por el mismo camino. Ese es el caso de Reino Unido, en donde las restricciones sanitarias han sido especialmente estrictas. Ante esto, los Duques de Cambridge han tenido que hacer algunas modificaciones a sus tradicionales vacaciones. Si bien, la Reina Isabel ya se encuentra en Balmoral -su residencia de verano en Escocia-, no se sabe si Kate Middleton y el Príncipe William, acompañados de sus tres hijos, la van a visitar, pero ahora se sabe que han vivido ya un especial paseo. Acostumbrados a escapar al Caribe, desde el año pasado, han apostado por un destino británico, lo que les asegura no salir del país. Y ahora se sabe en dónde han pasado sus vacaciones de verano.

HELLO! ha revelado en exclusiva que el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, así como George, Charlotte y Louis, disfrutaron de unas vacaciones en las Isles of Scilly. Esta no es la primera vez que los Cambridge eligen este destino, el año pasado fueron vistos dando un paseo en bicicleta por Tresco Island, la única de las cinco islas no habitadas que es propiedad privada. Al parecer, después de las felices vacaciones en el 2020, los Cambridge se volvieron a decidir por este lugar. Aunque es sabido que la familia gusta de disfrutar de la isla Mustique en el Caribe, ante las restricciones sanitarias impuestas por su gobierno han vuelto a elegir un destino bastante conocido para William. Y es que ha de recordarse que en 1989, cuando era apenas un niño, pasó su verano con sus padres y hermano en Tresco.

Los Cambridge quedaron tan felices con sus vacaciones, que en octubre regresaron a una pequeña propiedad de la isla, lejos de los glamurosos lujos, dispuestos a disfrutar de la aventura en el lugar. Es por esto que no ha sorprendido que hayan decidido volver a pasar su verano ahí, sobre todo ante la incertidumbre que se vive en Gran Bretaña cuando de viajes al extranjero se trata. El gobierno ha impuesto una metodología de semáforo a los distintos países, en el que la categoría puede cambiar rápidamente, solicitando largas cuarentenas a quienes llegan de estos destinos. Algunos países se encuentran completamente restringidos, mientras en otros, solamente se pude cierta documentación.

Las Islas Sorlingas, como se les conoce en español, son un archipiélago al oeste del condado de Cornwall, rodeado por el mar Céltico. Se cree que en época de los romanos se trataba de una sola isla, por lo que cuando la marea baja, los habitantes pueden caminar de una a otra sin problema. La de St. Mary es la más grande, seguida por la de Tresco, en donde los Cambridge pasaron sus vacaciones el año pasado. En total, el archipiélago tiene una población de apenas 2,153 personas, lo que asegura la protección de la privacidad de la familia, lejos de los concurridos lugares a donde viajan los famosos.

Apenas en julio pasado, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall realizaron una visita oficial a Devon y Cornwall, permitiéndoles pasar por las islas. En las imágenes se pudo ver el buen clima que se gozaba en esta temporada, el que seguramente fue disfrutado al máximo por los chicos Cambridge. Los amantes de la naturaleza también pueden disfrutar del espectáculo aviar natural, pues por su localización, las islas son la primera parada de las aves migratorias de Norteamérica y Siberia.

