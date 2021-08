Sarah Ferguson sale a la defensa de su yerno Jack Brooksbank tras esas comentadas imágenes

Vivir bajo la mirada pública no es nada fácil, sobre todo si se entra a la Familia Real británica, que suele estar bajo la lupa. Después de años de noviazgo y un feliz matrimonio, Jack Brooksbank se había librado de la polémica, manteniendo siempre un bajo perfil, pero en medio de la felicidad que vive con la Princesa Eugenia, el fin de semana se vio en el ojo del huracán. ¿La razón? Unas imágenes en las que se le veía en un bote en Italia, paseando con algunas mujeres, sin la Princesa. Por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar aunque en todo momento se dejó claro que por lo menos una de las mujeres del paseo era su compañera de trabajo en Casamigos y que aparentemente el viaje era parte de su labor como publirrelacionista del tequila que fundó George Clooney. Ante esta situación, su suegra, Sarah Ferguson ha salido en su defensa para dejar claro que no hay nada extraño detrás de las imágenes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Sarah Ferguson abre su corazón como nunca: 'Tenía y sigo teniendo problemas de salud mental'

Sarah Ferguson confiesa que se ha reconciliado con sus errores del pasado

Aunque usualmente, un tema como este no hubiera sido explicado por los miembros de la familia, ante la promoción de su libro Her Heart for a Compass, la visita de Sarah Ferguson a uno de los programas de televisión británicos, dio pie a que pudiera comentar al respecto. Fue durante su visita a The One Show, solamente un día después de la publicación de las imágenes, que Fergie hizo referencia a ellas. “Jack, que estuvo en la portada (de los tabloides) es un hombre de tal integridad. Simplemente es una de mis personas favoritas. Lo llamo James Bond, de hecho. Para mí es un superhéroe y es un gran padre, un fabuloso esposo y nunca está en primera fila, siempre le gusta tener un perfil bajo”, dijo la Duquesa de York.

“Así que para aquellos que hicieron esta historia, es completamente fabricada, él trabaja como embajador de Casamigos y estaba haciendo su trabajo, así que pienso que es muy importante que aclaremos eso por el bien de Jack”, finalizó la suegra de Brooksbank.

VER GALERÍA

Sarah Ferguson de la Princesa Diana: ‘Estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas’

La orgullosa Duquesa no solo se deshizo en halagos para Jack, sino también para sus hijas: “Soy tan afortunada con mis chicas, Eugenia es una gran mamá, todos dicen ‘estás tan emocionada con tu nieto’ y les digo ‘no, estoy muy orgullosa de mi hija, ella es una gran mamá’. Y Beatriz está por tener su primer (bebé) y ya tiene a Wolfie (hijo de su esposo), con quien es verdaderamente buena, y él tiene 5 años, así que le gusta ver Storytime with Fergie”, contó sobre la serie de videos de Youtube en los que Sarah cuenta cuentos infantiles.

Las imágenes de la polémica

En los tabloides británicos se dieron a conocer una serie de fotografías de Jack en vísperas de la Unicef Summer Gala en Capri, de la cual Casamigos era uno de los patrocinadores. Las imágenes fueron tomadas la tarde del viernes y en ellas se veía al bote explorando las distintas cuevas en los alrededores de la hermosa isla. Con él se encontraban, según el Dailymail, Rachel Zalis, la directora global de Casamigos, la modelo Maria Buccellati -quien publicó una foto con el esposo de la Princesa en su cuenta de Instagram durante el paseo-, y la modelo Erica Pelosini.

Jack conoció a Eugenia en el 2010 mientras esquiaban en Suiza. Después de ocho años de noviazgo, la pareja se casó en una romántica ceremonia en la capilla de St. George en Windsor en el 2018. La pareja recibió a su primer hijo a principios de este año, formando una hermosa familia.

VER GALERÍA