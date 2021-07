Fergie revela cuál fue su reacción al no haber sido invitada a la boda de Kate y William

Hace precisamente 10 años, el mundo posaba su mirada sobre la Westminster Abbey, en donde en una escena como de cuento, el Príncipe William contraía matrimonio con su novia de una década, Kate Middleton. Si alrededor del mundo los ojos estaban puestos ahí, las codiciadas invitaciones también se pelearon en Gran Bretaña. El encontrarse en la exclusivísima lista era toda una proeza, y hubo algunas ausencias que resonaron. Ese fue el caso de Sarah Ferguson, tía del novio, madre de sus primas, y quien fuera una de las grandes amigas de la Princesa Diana. La exesposa del Duque de York no se encontraba entre los invitados, algo que llamó especialmente la atención, pero no solamente al público, sino también a ella misma. En estos días en los que ha rememorado sobre el pasado, incluso abriendo su corazón sobre Diana, Sarah ha recordado cómo vivió aquel momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Sarah Ferguson de la Princesa Diana: ‘Estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas’

Sarah Ferguson responde a la gran pregunta: ¿volverá a casarse con el Príncipe Andrés?

Tras su divorcio, Sarah se distanció de la Familia Real británica, después de haber perdido el tratamiento de Su Alteza Real como Diana. Se habló mucho de su ruptura total con el Duque de Edimburgo y no fue sino hasta la boda de los Duques de Sussex, un par de décadas después del divorcio, que se volvieron a encontrar en un mismo evento. Esto hacía un tanto claro que no estuviera invitada a la boda real, pero en ella tuvo repercusión. “Pensé que probablemente no era merecedora de ir a su boda”, ha confesado a Town & Country, “De hecho, me fui a Tailandia, de hecho, para estar lejos de todo y tratar de sanar”.

Siete años después de aquel momento, las cosas cambiaron, cuando Sarah recibió una invitación para la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle. En las imágenes se le veía sonriente, pero nerviosa, y no podía faltar un aire de nostalgia ante su regreso a un gran evento de la Familia Real británica, pero, ¿cómo vivió ella ese momento? En noviembre del 2018, a unos meses de aquella boda, dijo a Good Morning Britain: “Fue muy amable de ellos (invitarme)”. Según contó, fue extraordinario escuchar al público gritar su nombre: “No puedo agradecerles lo suficiente por hacerlo, porque aterrador…Como que voltee alrededor como, ‘¿Están haciendo eso por mí?’. Y luego alguien gritó: ‘Fergie’, y fue como si la vieja Fergie hubiera vuelto”.

VER GALERÍA

Sarah Ferguson, el 'hada madrina' de Meghan en su primer encuentro con la Reina Isabel II

Una nueva Fergie

A sus 61 años y estrenando sus facetas de autora -estas entrevistas han sido en el marco del lanzamiento de su libro Her Heart for a Compass- y abuela, parece que Sarah Ferguson ha hecho las pases con su pasado. La Duquesa contó a Town & Country que no hace mucho el abogado, especialista en difamación, Paul Tweed -que alguna vez representó a Britney Spears- le dijo: “Pienso que probablemente eres la mujer en el mundo con más portadas malas”. Sobre esto, Fergie respondió: “Lo tomé como un gran cumplido. Estoy muy orgullosa de todavía estar aquí”.

“Es un muy buen momento, soy libre. Ella todavía está conmigo, la persona que piensa que está gorda, fea y desagradable, y ella todavía necesita estar peinada para hablar contigo, pero ya no es tan ruidosa como antes. La verdad es que, tengo 61 años y estoy libre de la Sarah que se auto saboteaba”, continuó.

Sarah está tan cómoda con su pasado, que confiesa buscó a la producción de The Crown para apoyarlos en la creación de su personaje, ayuda que fue rechazada. “¿En dónde está Fergie?”, preguntó simpática al contar cómo contactó al productor ejecutivo de la serie, Andy Harries: “Le dije, ‘¿Por qué no puedo ayudar a mi personaje?’”.

VER GALERÍA