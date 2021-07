La noticia que Meghan Markle no va a querer recibir

Las aguas parecen no calmarse para los Duques de Sussex. A pesar de que en teoría se encuentran en sus cuatro meses de baja de maternidad por el nacimiento de su hija Lilibet, los titulares alrededor de ellos no se detienen. Apenas hace unos días, el Príncipe Harry movía olas con el anuncio de la próxima publicación de sus memorias, alrededor del que se especuló que la Familia Real no estaba enterada al respecto -algo negado por un vocero de la pareja-; y ahora es Meghan Markle la que recibe una noticia que seguramente levantará alarmas. Su medio hermano – de quien está distanciada desde hace años, así como del resto de su familia paterna- ha sido capturado llegando a Sídney, supuestamente para comenzar su cuarentena antes de entrar a la casa más famosa del mundo, pues sería el nuevo integrante de Big Brother VIP en Australia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Un nuevo dolor de cabeza para Meghan, el estreno del libro de su media hermana se acerca

La hermana de Meghan, la otra protagonista de la entrevista con Oprah

Según los reportes del Dailymail, todo apunta a que Thomas Markle Jr. será uno de los integrantes del show que se transmitirá hasta en unos meses. Ante esto, un vocero de Channel Seven, que se encarga de esta producción, dijo al tabloide británico: “No comentamos sobre especulaciones acerca del elenco de Big Brother VIP. Todo se revelará pronto y Big Brother espera conocer una nueva colección de habitantes”. La especulación sobre la participación del hombre en el programa viene de las fuertes restricciones que se viven en el país por la contingencia sanitaria, lo que hace que únicamente se pueda viajar a Australia en el caso de tener una obligación profesional en el lugar.

La aparición de Thomas Markle Jr. en el polémico show anticiparía una ola de declaraciones que podrían ir contra la Duquesa de Sussex, pues no sería la primera vez en la que el mayor de los medios hermanos levantara la voz en contra de la esposa del Príncipe Harry. A pesar de que llevan años sin relación y es bien sabido que la Duquesa se ha mantenido alejada de sus medios hermanos, ellos no han tenido reparo al momento de dar sus declaraciones desde que se anunció su compromiso con el Príncipe. En un primer momento, Thomas se mostró en contra de las declaraciones de su hermana Samantha, pero también ha tenido su propio momento de dar comentarios sobre la Duquesa.

VER GALERÍA

Por qué Harry y Meghan podrían querer un bautizo real en Windsor para Lilibet

Aunque ahora su relación no existe, al momento del nacimiento de Meghan en 1981, Thomas y Samantha -hijos mayores del padre de la Duquesa- vivían en la misma casa que Thomas Markle y Doria Ragland. Según han revelado los hermanos Markle, fueron cercanos durante su infancia e incluso, Meghan crecería con los hijos de Thomas, uno de ellos apareció ya en un reality show de MTV gracias a la fama de su tía. Aunque esto ha sido negado por la Duquesa.

Desgraciadamente, este no sería el primer titular que protagonizaría Thomas. En el 2017 se vio envuelto en la polémica por una disputa doméstica con su prometida, aunque desde hace tiempo ha mantenido un bajo perfil. La llegada de Thomas al reality show se sumaría a la publicación del libro que Samantha Markle escribió sobre crecer con su media hermana, aunque éste pasó desapercibido.

Lo que ha dicho Meghan de sus medios hermanos

Durante la entrevista de Meghan con Oprah, a pesar de haber tocado el tema del distanciamiento de su padre después de lo sucedido alrededor de la boda real, fue muy brevemente que hizo referencia a sus medios hermanos. “No me siento cómoda hablando de gente a la que en verdad no conozco. Crecí como hija única, algo que todos los que crecieron alrededor de mí saben, y deseaba haber tenido hermanos. Me hubiera encantado tener hermanos”, dijo en la entrevista que dio la vuelta al mundo. Sobre las publicaciones de su media hermana dijo: “Siento que sería muy difícil hacer una ‘revelación’ cuando no me conoces. Esta es una situación muy diferente a la de mi papá. La traición viene de la gente con la que tienes una relación”.

VER GALERÍA