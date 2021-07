El equipo de Harry afirma que avisó a la Familia Real sobre la publicación de sus memorias

Sin duda alguna, el anuncio de que el Príncipe Harry publicará a finales del 2022 sus memorias, en las que promete hablar de sus momentos más significativos como miembro de la realeza, así como su actual vida lejos de ella, ha despertado el interés de propios y extraños, quienes se mantienen a la expectación de la reacción que pueda tener la Familia Real en torno a esta situación. Sobre todo, porque el anuncio se ha hecho en un momento en el que la relación de Harry con su familia no es la mejor. Sin embargo, un vocero del Duque de Sussex ha informado que el hijo menor de Diana de Gales ha informado a la Familia Real sobre la futura publicación de su libro, luego de que surgieran informes de que algunos miembros de la realeza no estarían de acuerdo con esta decisión del Príncipe Harry.

Un portavoz del Duque de Sussex, citado por medios como la BBC, ha detallado que Harry sí ha informado a su familia sobre su intención de publicar sus memorias, y que incluso lo habló recientemente con su abuela, la Reina Isabel II y su padre, el Príncipe Carlos en privado. Por otro lado, el vocero del Príncipe especificó que Harry no esperaría el permiso de sus familiares para tomar esta decisión.

En contraste, el tabloide británico The Sun, que cita a fuentes cercanas a la realeza, ha reportado que la Familia Real no fue informada sobre los planes de Harry, a tal punto, que incluso la noticia los habría tomado desprevenidos, por lo que el Príncipe Carlos se habría enterado durante un acto oficial en Cornwall. Estas versiones encontradas solo han evidenciado el distanciamiento que existe entre ambas partes, justo cuando se creía que la reciente visita de Harry al Reino Unido, para asistir al homenaje en honor a su madre, la Princesa Diana, significaba un primer acercamiento entre el Duque de Sussex y su familia, especialmente con su hermano William, de quien se dice ha estado distanciado desde que tomó la decisión de iniciar una nueva vida en Los Ángeles, California, lejos de la realeza.

Fue el mismo Harry quien confirmó el pasado lunes 19 de julio la próxima publicación de sus memorias. “Estoy escribiendo esto, no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, expresó el Duque de Sussex en un comunicado sobre el trabajo que ha venido preparando desde hace poco más de un año, según han detallado algunos medios británicos como el Daily Mail.

¿De qué hablará el Príncipe en su libro?

En sus memorias, según ha detallado la casa editorial en una publicación en redes sociales, Harry abarcará grandes momentos de su vida al interior de la Familia Real, y tocará capítulos de su historia muy sensibles, como lo fue la trágica muerte de su madre y la forma en la que a sus 12 años enfrentó una pérdida tan importante, en un libro que han descrito como íntimo y sincero. “He jugado muchos papeles a lo largo de los años, tanto literal como de forma figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, agregó Harry en su comunicado.,

Además, Harry hará un recorrido “por su vida pública desde su infancia hasta la actualidad, incluida su dedicación al servicio, el deber militar que lo llevó dos veces al frente de Afganistán y la alegría que ha encontrado al convertirse en esposo y padre” al lado de Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet. “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo el nieto de Isabel II en su comunicado. Se espera que las ganancias obtenidas con las ventas de este libro sean donadas en su totalidad a causas benéficas.

