Federico de Dinamarca ha tenido que cancelar su viaje a los Juegos de Tokio

Desde el 2009, Federico de Dinamarca fue miembro del Comité Olímpico Internacional, posición para la que fue reelecto en el 2017 y a la que tenía planeado dimitir en estos Juegos como dio a conocer hace algunas semanas, para poder enfocarse de lleno en la labor digna de su posición como primero en la línea de sucesión al trono danés. Amante del deporte, presentándose apenas hace algunas semanas en los partidos que Dinamarca disputó en la Euro, no fue extraño que su nombre apareciera entre los invitados para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevará a cabo esta semana. Desgraciadamente, su asistencia no podrá suceder y su viaje a Japón se ha cancelado, después de que el Príncipe estuviera en contacto con alguien que ha dado positivo a Covid-19.

En el comunicado de la Casa Real danesa se lee: “Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, ha tenido que cancelar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, ya que ha estado en estrecho contacto con una persona infectada con Covid-19. Debido a los estrictos requisitos de entrada en los Juegos Olímpicos, esto significa que el Príncipe Heredero no tiene la oportunidad de viajar a Japón”. Dejando claro que de momento, esta situación no es de preocupación, comunicado continúa: “El Príncipe Heredero, que ha sido vacunado, sigue las recomendaciones de las autoridades para realizar pruebas como contacto cercano. Ni Su Alteza Real, la Princesa Heredera, ni los cuatro hijos de la pareja son contactos cercanos con los contagiados”.

Según explica el mensaje, el Príncipe tenía planeado estar presente en Japón del 19 al 26 de julio. Será precisamente durante la 138° Asamblea General -que se llevará a cabo del 20 al 21- que el Príncipe dimitirá de forma oficial al Comité Olímpico Internacional. Ahora se sabe que, Federico participará en la sesión de forma virtual para poder oficializar este último paso que es necesario para que pueda dejar su posición en el organismo internacional.

El caso de Federico no es el primero entre la realeza, apenas hace algunas semanas la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tuvo que ser puesta en cuarentena porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo a Covid-19. En aquel entonces se explicó que en Gran Bretaña, las personas que tuvieron contacto con un caso positivo deben estar en cuarentena, pero únicamente como precaución y terceros no es necesario que se pongan en aislamiento -como es en el caso de Federico con su esposa Mary y sus hijos, y el caso de William con Kate y sus tres hijos-. Además de que es sabido que las Casas Reales tienen controles constantes a través de pruebas establecidas para que puedan cumplir con su agenda.

La dimisión del Príncipe

Siempre relacionado con el deporte, el Príncipe Federico ha jugado un papel protagónico en el Comité Olímpico Internacional. Ha de recordarse que fue precisamente en los Juegos Olímpicos de Sídney que conoció a su esposa, la Princesa Mary, por lo que no es de extrañarse el fuerte lazo que siempre ha guardado con la competencia. Desgraciadamente, su agenda ha complicado este papel, lo que lo ha llevado a decidirse por dimitir.

"Ha sido un gran honor para mí ayudar a difundir los ideales olímpicos durante casi 12 años. En particular, me ha apasionado levantar a jóvenes y mayores de la silla y embarcarme en una vida de deporte. Mi trabajo en el COI me inspiró, entre otras cosas, a establecer el Royal Run, del que estoy muy orgulloso. Aunque mi tiempo como miembro activo del COI termina en Tokio, continuaré llevando adelante los valores olímpicos en mi futuro trabajo", explicaba el 18 de mayo cuando le tocó su vacunación, "La decisión de renunciar me brinda la oportunidad de intensificar mi trabajo en otros temas importantes, incluso en relación con la posición de Dinamarca como una de las naciones líderes del mundo en la agenda verde, la sostenibilidad y la innovación".

