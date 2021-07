El Príncipe Harry publicará sus memorias en un libro de lo más 'íntimo y sincero'

Luego de la explosiva entrevista que el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ofrecieron a Oprah Winfrey hace unos meses, todo parece indicar que aún queda mucho qué decir para el hijo menor de la Diana de Gales y el Príncipe Carlos. Y es que se ha confirmado que el nieto de Isabel II se encuentra escribiendo sus memorias, las cuales se esperan sean publicadas bajo el sello de la editorial Penguin Random House a finales del próximo año. Por supuesto, este anuncio ha causado expectación entre los seguidores de la realeza, pues se ha dado en un momento en el que parecía que las aguas comenzaban a calmarse entre Harry y la Familia Real, y en el que ambas partes comenzaban a acercarse tras la polémica entrevista que dieron en marzo pasado, la cual solo evidenció el distanciamiento que existe entre el Príncipe y el resto de la realeza.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue el mismo Harry quien ha confirmado la próxima publicación de sus memorias. “Estoy escribiendo esto, no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, ha dicho el Duque de Sussex en un comunicado sobre el trabajo que ha venido preparando desde hace poco más de un año, según han detallado algunos medios británicos como el Daily Mail, quienes además han revelado que el primer manuscrito podría estar prácticamente listo, aunque el título del que sin duda será el libro más esperado de los últimos años aún no está decidido.

En sus memorias, según ha detallado la casa editorial en una publicación en redes sociales, Harry abarcará grandes momentos de su vida al interior de la Familia Real, y tocará capítulos de su historia muy sensibles, como lo fue la trágica muerte de su madre, la Princesa Diana, y la forma en la que a sus 12 años enfrentó una pérdida tan importante, en un libro que han descrito como íntimo y sincero. “He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como de forma figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, agregó Harry en su comunicado.

Entre otros tópicos, según ha detallado la editorial, Harry hará un recorrido “por su vida pública desde su infancia hasta la actualidad, incluida su dedicación al servicio, el deber militar que lo llevó dos veces al frente de Afganistán y la alegría que ha encontrado al convertirse en esposo y padre” al lado de Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet. “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo el nieto de Isabel II en su comunicado. Se espera que las ganancias obtenidas con las ventas de este libro sean donadas en su totalidad a causas benéficas.

Una visita express

A más de un año de su salida de la Familia Real y tras instalarse en Los Ángeles, California, en donde ha comenzado una nueva vida al lado de Meghan Markle y sus dos hijos, Harry regresó al Reino Unido hace unas semanas para reencontrarse con su familia y participar en el emotivo homenaje que se le ha rendido a su fallecida madre, la Princesa Diana, justo en el día en el que hubiera cumplido 60 años. Por tal motivo, su memoria fue honrada con la develación de una estatua en los Sunken Gardens, en el Palacio de Kensington, un instante que ha quedado para el recuerdo no solo por lo significativa que ha sido esta fecha, sino también por el reencuentro que sostuvo con su hermano, el Príncipe William, de quien se dice, ha estado distanciado desde el momento en el que decidió dejar sus obligaciones reales y comenzara una vida independiente ahora en América. Y aunque esta visita era vista como el momento perfecto para que ambas partes afianzaran una reconciliación, el Duque de Sussex emprendió el viaje de vuelta a casa tan pronto finalizó la ceremonia, según ha detallado HELLO! Lo cierto es que la presencia de Harry en Londres hizo evidente el inquebrantable lazo afectivo que mantiene con su hermano William, dejando a un lado sus diferencias para hacer de este instante uno de los más especiales en la historia de sus vidas.