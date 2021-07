Sarah Ferguson confiesa que se ha reconciliado con sus errores del pasado

La Duquesa de York, Sarah Ferguson, no solamente está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida al haberse convertido en abuela por primera vez y estar a la espera de su segundo nieto, sino que parece que los años y la distancia le han permitido reflexionar sobre su pasado. No solamente hace unos días se dio a conocer una entrevista en la que habló cariñosamente de su cercana relación con la Princesa Diana y lo que imagina pensaría su amiga de sus hijos en este momento, sino que también está empezando una nueva etapa como autora de ficción. En medio de la promoción de su libro Her Heart for a Compass, ha hablado también de algunos de los momentos complicado de su pasado y cómo ha logrado hacer las paces con los errores que cometió en el pasado.

“Alguien me preguntó, ¿si fueras un astronauta y pudieras quitarte la presión, ¿dejarías atrás a Sarah y la Duquesa y tus errores y caídas del pasado?”, explicó Sarah a People, “Y le dije, ‘¿De qué hablas? Son mis amigos’. He hecho las pases con mis errores del pasado. Me he hecho amiga de Fergie. Ella no sabía qué hacer. Y luego Sarah. Es por eso que experimentamos. ¿Cómo se supone que seamos expertos cuando no sabemos? Mi Fergie, mi Duquesa, mi Sarah: todas son buenas personas”.

Por supuesto, el aceptar algunos errores del pasado no quiere decir que siempre sea necesario estar en medio de la polémica: “Cuando tienes sentido del humor y eres pelirroja, todos te toman por un gran huracán. Pero a veces, no quieres siempre estar en el ojo del huracán”. Con esto en mente, Sarah quiso transmitir lo que había aprendido a sus hijas, la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia, “Soy una buena mamá, porque mientras crecían, cuando las niñas solían decir: ‘¿Por qué no podemos hacer tal?’. Les decía, ‘Bueno, yo ya aprendí de esos errores. La prensa mundial ha escrito de mis errores, para que ustedes no necesiten cometerlos ahora. Así que me adelanté a ustedes para abrirles el camino para que ustedes puedan soñar y crecer y ser quienes son’”.

Las comparaciones con Diana

En esta misma entrevista, Fergie recordó su gran amistad con la Princesa Diana, pero también los duros momentos que vivieron cuando la prensa las enfrentó. “Fuimos mejores amigas desde que ella tenía 14 y yo 15”, confesó la pelirroja que conoció a su marido gracias a Diana, “Me enseñó tanto de la vida pública. Era tan valiente. Solíamos pasar los momentos más increíbles juntas”.

“Nos prometimos que siempre estaríamos juntas, nunca hubo un distanciamiento entre nosotros. Pero todos querían eso, porque éramos tan fuertes juntas. La gente quería romper algo tan fuerte”, ha confesado la Duquesa a la publicación estadounidense, “En los 80s, era Diana viéndose hermosa y ahí estaba, la gorda y fodonga Fergie. Estábamos ahí solamente para que la gente hiciera mucho dinero. Y en ese momento ninguna de las dos nos dábamos cuenta de eso”.

“Diana y yo teníamos nuestros propios problemas mentales, y ella y yo solíamos hablar. Me decía: ‘Fergie, recuerda una cosa: cuando estás en lo más alto del pedestal es tan fácil caer. Y tú estás en el fondo. Solamente escala hacia arriba’. Nos ponían como la santa y la pecadora. Y lo más importante era mantenernos unidas, y así lo hicimos, sin importar lo que nadie escribiera”, reflexionó. “Tuve fuertes problemas mentales por el trauma. Me ha costado mucho trabajo porque creí cada palabra que las portadas decían”, a corazón abierto, Sarah ha confesado: “Nunca voy a olvidar, caminar un día a ver a mis hijas y decirles: “Lo siento niñas, porque en verdad pienso que me he destruido. Eso es muy oscuro. Tuve que trabajar mucho en el autosabotaje para explicarlo”.

