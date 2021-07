Sarah Ferguson de la Princesa Diana: ‘Estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas’

En su nueva faceta de autora, Sarah Ferguson se encuentra en pleno trabajo de promoción, por lo que ha otorgado algunas entrevistas para hablar de su novela debut Her Heart for a Compass. La Duquesa de York se encuentra en una faceta diferente de su vida, entregada a su papel de abuela primeriza y disfrutando al máximo de las novedades que se han dado en su familia con la llegada de su primer nieto y la espera de su segundo, además de la convivencia con el hijo de su nuevo yerno, Sarah ha podido ver atrás y reflexionar sobre aquellos momentos difíciles del pasado, pero también de algunos muy felices. Es así como al ser cuestionada por la Princesa Diana, quien fuera su gran amiga, solo tiene cosas positivas que decir.

“Estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas”, dijo la Duquesa de York a People, al imaginar lo que sería de Diana de Gales en estos momentos, tras el que hubiera sido su cumpleaños 60, “Si estuviera sentada aquí conmigo ahora mismo, sé que diría ‘Estoy tan orgullosa de mis dos chicos y las maravillosas esposas que han elegido. Porque cada una ha encontrado su propia voz”.

Dejando la mente volar, Fergie revela: “Y estaría tal como yo, obsesionada con sus nietos. Porque eso es lo que ella amaba”. La Duquesa hizo este comentario en referencia a la relación que Diana tenía con los pequeños de la familia: “Adoraba a mis niñas. Adoraba a los niños. Éste hubiera sido su cielo”.

La amistad de Fergie con Diana

Las palabras de la Duquesa de York no son dichas a la ligera, pues su amistad de años con Diana fue una de lo más sólida y conocida. “Fuimos mejores amigas desde que ella tenía 14 y yo 15”, reveló Sarah en esta entrevista. con People Fergie y Duch (como la pelirroja llamaba cariñosamente a Diana) formaban parte de familias aristocráticas, por lo que no fue extraño que pertenecieran al mismo grupo social y que se hicieran amigas mucho antes de convertirse en concuñas. Curiosamente, a pesar de que Sarah era la mayor de las dos, la primera en entrar a la Familia Real fue Diana, abriéndole el camino a su amiga: “Me enseñó tanto de la vida pública. Era tan valiente. Solíamos pasar los momentos más increíbles juntas”.

“Nos prometimos que siempre estaríamos juntas, nunca hubo un distanciamiento entre nosotros. Pero todos querían eso, porque éramos tan fuertes juntas. La gente quería romper algo tan fuerte”, ha confesado la Duquesa a la publicación estadounidense sin profundizar sobre a quién se refería o en medio de qué situación, aunque es bien sabido que en los tabloides constantemente se intentaba compararlas, algo que no fue sencillo para Sarah, sobre todo por el bullying que sufrió alrededor de su peso, “En los 80s, era Diana viéndose hermosa y ahí estaba, la gorda y fodonga Fergie. Estábamos ahí solamente para que la gente hiciera mucho dinero. Y en ese momento ninguna de las dos nos dábamos cuenta de eso”.

“Diana y yo teníamos nuestros propios problemas mentales, y ella y yo solíamos hablar. Me decía: ‘Fergie, recuerda una cosa: cuando estás en lo más alto del pedestal es tan fácil caer. Y tú estás en el fondo. Solamente escala hacia arriba’. Nos ponían como la santa y la pecadora. Y lo más importante era mantenernos unidas, y así lo hicimos, sin importar lo que nadie escribiera”, reflexionó.

“Tuve fuertes problemas mentales por el trauma. Me ha costado mucho trabajo porque creí cada palabra que las portadas decían”, a corazón abierto, Sarah ha confesado: “Nunca voy a olvidar, caminar un día a ver a mis hijas y decirles: “Lo siento niñas, porque en verdad pienso que me he destruido. Eso es muy oscuro. Tuve que trabajar mucho en el autosabotaje para explicarlo”.

