El supuesto desaire de Priyanka Chopra a William y Kate

El regreso del torneo de Wimbledon ha sido todo un espectáculo, en el que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, realizó distintas apariciones. En su papel de patrona de la federación de tenis británica, la amante del deporte blanco aprovechó las oportunidades en las que pudo asistir a distintos partidos del torneo. Como cada año, en una de estas apariciones, Kate estuvo acompañada del Príncipe William. En las últimas ediciones, la pareja ha hecho alguna aparición conjunta, en la que el Príncipe toma un lugar secundario, dejando a su mujer el protagonismo en un evento que es sin duda, uno de sus favoritos. Así fue el pasado sábado, cuando la pareja se dejó ver en el palco real en la final individual femenina. Fue precisamente en este encuentro en el que se dio una escena que ha dado mucho de qué hablar y que tuvo como protagonista a la actriz Priyanka Chopra.

Como es tradición, a su llegada al palco real, la pareja fue anunciada por el sonido local, provocando un aplauso de los presentes. Pero, en un video que acaba de ser publicado de aquel momento y que ha sido ampliamente retomado por los tabloides británicos, se puede ver que Priyanka baja la mirada y comienza a acomodar la bufanda de su vestido al momento de la llegada de los Duques. Lo cierto es que Priyanka no es la única en el palco que no se une al aplauso en ese momento, pero sí es la persona que aparece en ese preciso encuadre que parece buscar distraerse en ese instante. Las tenistas Martina Navratilova y Billie Jean King, que ocupaban los lugares detrás de los Duques, tampoco se unieron al tradicional aplauso, pero sí observan a Kate y William a su llegada.

Para apoyar esta supuesta teoría, el Dailymail ha publicado una imagen en la que se ve a los Duques saludando a las personas que compartieron el palco con ellos, pero Priyanka aparece volteada mientras se acomoda el fleco. En otra imagen se ve a la actriz con su amiga Natasha Poonawalla sentadas, platicando, en una de las mesas asignadas para las personas que estuvieron en los palcos, mientras los Duques platicaban de pie con el resto de los invitados.

Priyanka Chopra ha roto su silencio sobre su supuesto distanciamiento con Meghan Markle

La amistad de Meghan y Priyanka

El gesto se ha atribuido a la cercanía de Priyanka con Meghan Markle, a quien conoció en el 2016 y desde cuando comenzaron una amistad. A pesar de que las agitadas agendas de las entonces actrices hacían difícil el contacto en persona, ambas confesaron haber mantenido su relación a través de mensajes y correos, encontrándose cuando les era posible. Esta amistad hizo que Priyanka fuera una de las invitadas a la boda real y aunque después se habló de una supuesta separación entre ellas, la esposa de Nick Jonas negó que esto fuera verdad. Durante su visita a Watch What Happens Live With Andy Cohen, al ser cuestionada al respecto de este rumor respondió: “No, no es verdad”.

El grupo cercano de Meghan Markle no ha tenido problema en levantar la voz en favor de la Duquesa, sobre todo después de la transmisión de la entrevista de la Duquesa de Sussex con Oprah. Por su parte, en junio del año pasado, la actriz de Quantico dijo a The Sunday Times: “Si alguien puede soportarlo es ella. Por supuesto, tiene que ver con el racismo, es la razón obvia”.

