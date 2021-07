Las sobrinas de Diana de Gales recuerdan a la Princesa

El recuerdo de la Princesa Diana sigue más vivo que nunca a unos días de que hubiera sido su cumpleaños 60. Después de que el Príncipe William y el Príncipe Harry develaran la estatua en su memoria en uno de sus rincones favoritos del Palacio de Kensington, el recuerdo de Diana de Gales no se ha apagado. No solamente sus hijos han hecho todo lo posible por mantener vivo el legado de la Princesa, sino que los Spencer, su familia, han hecho también lo suyo. Si fue su hermano menor, el Conde Spencer, quien se encargó de propiciar la investigación de la BBC detrás de la entrevista que otorgó a Panorama en 1995, el resto de la familia también ha hecho su parte por mantener en el recuerdo el espíritu de la Princesa. Ese ha sido el caso de Lady Amelia y Lady Eliza, sobrinas de la Princesa e hijas del Conde, que en los últimos meses han sido cuestionadas sobre su famosa tía.

Las gemelas han platicado con HELLO! tras su primera sesión de fotos desde que se mudaron de regreso a Londres, después de haber vivido desde que tenían tres años en Sudáfrica. Al ser cuestionadas sobre la Princesa Diana, las hermanas reflexionaron: “Lamentablemente, éramos muy jóvenes cuando ella falleció, teníamos solamente cinco años. Por supuesto, me hubiera encantado haber podido pasar más tiempo con ella. (Pero) tengo algunos recuerdos especiales con ella. No puedo explicar por qué, pero se han quedado grabados muy claramente en mi memoria”.

A principios de año, en Tatler, las hermanas revelaban: “Siempre la conocimos simplemente como nuestra tía”, describiendo a Diana como ‘increíblemente cálida, maternal y cariñosa’, “Al crecer en Sudáfrica, realmente tuve muy poca idea de los significativa que era en el mundo, hasta que fui mayor…Siempre hizo un esfuerzo por conectar con nosotras como niñas y tenía un talento para leer los corazones de los niños”, decía Eliza. Abriendo su corazón, compartió: “Era increíble cómo nos protegía de una manera en la que nos hacía sentir seguras y sin miedo...Como una niña, me di cuenta de la enorme pérdida para mi padre y mi familia. (Pero) No fue sino hasta después que entendí el significado de su pérdida como una figura en el mundo”.

Qué van a hacer en Londres

Ante el divorcio de sus padres, las gemelas, así como sus hermanos, Lady Kitty y Louis Spencer, se mudaron con su madre a Sudáfrica, en donde crecieron alejados de la mirada pública. Fue la mayor de los chicos Spencer, Kitty, quien se mudó primero a Londres, en donde ha conseguido un lugar en medio de la sociedad británica y quien, al parecer, ha estado aconsejando a sus hermanas en este nuevo camino. “Kitty siempre nos ha dicho lo mucho que disfruta, particularmente, Wimbledon y la Serpentine Summer Party y siempre hemos querido ir. Estamos emocionadas por nuestra primera London Fashion Week”, ha revelado Eliza, “Mudarnos a un lugar como Londres nos va a permitir experimentar todos los increíbles eventos y oportunidades que Londres tiene para ofrecer”.

Sobre su mudanza, de vuelta al país de sus ancestros, las gemelas han dicho: “Se siente muy emocionante el finalmente habernos mudado. Londres nos cambiará y nos inspirará”. En esta nueva etapa las hermanas vivirán solamente a 20 minutos de distancia en el centro de Londres, pero eso no significa que su lazo único no se mantenga intacto. “Nos sentimos muy afortunadas de haber nacido con nuestra mejor amiga. Es verdad lo que dicen, hay un lazo único entre los gemelos”, explicó Eliza.

