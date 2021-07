La razón por la que la Princesa Eugenia ha tenido que cancelar el bautizo de August

Apenas en febrero pasado, la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank se convirtieron en padres por primera vez. A pesar de que el nacimiento de August se dio en medio de las varias medidas sanitarias que se han tomado en Gran Bretaña, esto no ha sido impedimento para que Eugenia viva su maternidad al máximo, compartiendo a través de las redes sociales algunos vistazos de esta nueva etapa de su vida. Con la relajación de algunas de las restricciones, se comenzó a especular sobre la posibilidad de que se diera el bautizo del bebé, una cita en la que seguramente se podrá ver a distintos miembros de la Familia Real, pero hasta este momento todavía no había noticias del sacramento de August. Ha sido hasta ahora que HELLO! ha confirmado que los Brooksbank han tenido que posponer la fecha del bautizo por una poderosa razón.

Se tenía planeado que el bebé de cinco meses fuera bautizado el sábado pasado en la Royal Chapel of All Saints en Windsor, pero la ceremonia se tuvo que cancelar porque uno de los invitados fue puesto en aislamiento. Según se ha reportado, se tenía planeado que a la cita asistiera la Reina Isabel, bisabuela del homenajeado, la Princesa Beatriz -que se encuentra esperando su primer hijo- con su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, además de los orgullosos abuelos, el Duque y la Duquesa de York. Las normas sanitarias en aquel país apuntan a que en este momento los eventos de ese tipo solamente pueden contar con 30 invitados, por lo que se sospecha que serían solamente los familiares más cercanos a la pareja los que estarían ahí. En cuanto a la familia, los Duques de Cambridge se encontraban en el torneo de Wimbledon, por lo que no pareciera que ellos estuvieran entre la lista de invitados.

Según la tradición, los bebés reales reciben este sacramento en una ceremonia privada cuando tienen alrededor de tres o cuatro meses, como sucedió con los tres hijos de los Duques de Cambridge. Pero esto no es una norma, en el caso de la misma Princesa Eugenia, su bautizo no llegó sino hasta que la bebé tenía nueve meses de edad. Con esto en mente y con el atípico año que se está viviendo, no es extraño que el bautizo del bebé Brooksbank haya estado programado hasta apenas hace unos días. Sobre esto, no se ha dado más información ni se sabe en qué fecha se llevará a cabo después de esta circunstancia.

El que no se haya podido llevar a cabo su bautizo no significó que no se viera un poco del pequeño August. La Princesa Eugenia compartió un tierno video con el bebé luciendo orgulloso un pañalero del uniforme de la selección británica con miras a la final de la Euro, en la que los ingleses no consiguieron un resultado favorable con la copa quedando en manos de los italianos.

Un bautizo real

A pesar de que August no lleva un título, ni tendrá una posición oficial dentro de la Familia Real, al ser uno de los bisnietos de la Reina y el 12° en la línea de sucesión al trono (posición que descenderá cuando nazca su primo, el hijo de la Princesa Beatriz) seguirá una de las tradiciones más emocionantes dentro de los Windsor. Se espera que lleve una réplica del ropón con el que la Reina Victoria bautizó a sus hijos desde 1841. Aunque el original se tuvo que dejar de usar en el 2004, la réplica ha sido llevada desde entonces por todos los bebés de los Windsor en su bautizo.

