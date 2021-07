La emoción del Príncipe George en la final de la Eurocopa, a pesar de la derrota de su equipo

Tal y como sucedió hace unas semanas, el Príncipe George, hijo del Príncipe William y Kate Middleton, se convirtió en el tierno protagonista de la final de la Eurocopa que se llevó a cabo en el estadio de Wimbley este domingo 11 de julio, la cual se disputaron las selecciones nacionales de Inglaterra e Italia, y de la cual resultó campeona ésta última. Y es que el pequeño integrante de la Familia Real Británica incluso logró acaparar la atención de entre otras celebridades que se encontraban en el lugar, como Tom Cruise y David Beckham, además del primer ministro británico, Boris Jhonson, con sus emocionantes reacciones al partido y con la forma tan interesada en la que observaba lo que sucedía en la cancha. Y aunque el resultado final no favoreció a su selección, no cabe duda de que el pequeño pasó una emocionante tarde de futbol.

Como buen integrante de la realeza, George se mostró a la altura durante la ceremonia protocolaria de himnos nacionales, en donde con toda solemnidad se mantuvo de pie, atento a lo que sucedía a su alrededor y siguiendo el ejemplo de sus padres, quienes ya son todos unos expertos en cuanto al protocolo de este tipo de eventos. Sin embargo, el momento más entrañable de esta velada fue cuando el pequeño bisnieto de Isabel II festejó por todo lo alto el primer gol del partido, el cual fue anotado por el jugador de Inglaterra Luke Shaw, al minuto dos de haber iniciado el juego. Por supuesto, William, Kate y George se levantaron de su asiento para celebrar este emocionante instante. Sin embargo, fue el pequeño quien se mostró de lo más efusivo, enterneciendo a todos con su reacción.

Para esta ocasión, tanto el pequeño como su papá optaron por un look muy clásico, luciendo muy elegantes en trajes cruzados, los cuales combinaron a la perfección con camisas blancas y corbatas a rayas. Por su lado, Kate lució sobria, elegante y al mismo tiempo casual con un blazer blanco con botonadura dorada de Zara, y un top en el mismo tono de H&M y unos pantalones en color negro, contrastando con la parte superior de su look. La Duquesa de Cambridge complementó su look con unos llamativos maxiaretes de Blaiz y un discreto dije de Astley Clarke, con el que le dio el toque final a todo su atuendo.

El emotivo mensaje de William a la selección de Inglaterra

Aunque el hijo mayor de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos se había mostrado muy ilusionado con el posible triunfo de la selección de su país, desafortunadamente la ronda de penales a la que se enfrentaron a Italia los dejó con el título de subcampeones. Y aunque en el momento fue duro ver a su equipo perderse el campeonato, al final se mostró orgulloso del camino recorrido durante este torneo, y a través de Instagram les envió a todos los jugadores un mensaje de aliento y agradecimiento por el trabajo hecho en esta importante cita del futbol europeo.

Junto a una fotografía en la que se puede ver a los jugadores de la selección inglesa al centro de la cancha, consolándose unos a otros tras su derrota, el Príncipe compartió unas emotivas palabras para sus compatriotas, no sin antes felicitar a la selección italiana. “Todos han llegado tan lejos, pero lamentablemente esta vez no fue nuestro día. Todos deben mantener la cabeza en alto y estar muy orgullosos de sí mismos, sé que hay más por venir. W”, expresó.

