Por qué William no tiene que estar de cuarentena con Kate El Palacio de Kensington anunció que la Duquesa se encuentra en aislamiento tras haber estado en contacto con alguien que dio positivo a Covid-19

Después de una semana especialmente agitada, con apariciones en el partido de Inglaterra en la Euro y su infaltable cita en Wimbledon, se anunció que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tuvo que ser puesta en cuarentena al haber estado en contacto con alguien que dio positivo a Covid-19. Según las normas sanitarias de Gran Bretaña, a través de un sistema de rastreo de contactos, se impone una cuarentena de este tipo en casos similares, por lo que, a pesar de que Kate parece estar completamente vacunada y no haber mostrado ningún síntoma -además de las varias pruebas negativas que se realizó como parte del protocolo de su agenda-, se encuentra en aislamiento en casa. A raíz de esto, la Duquesa no pudo acompañar al Príncipe William en el compromiso que tenían programado este lunes, y de ahí ha surgido una pregunta, ¿por qué el Duque no necesita aislarse con su esposa?

Según la regulación del gobierno británico, la persona que estuvo en contacto directo con el caso positivo es quien debe ponerse en cuarentena. En este caso, la Duquesa fue quien estuvo en contacto directo con una persona contagiada, pero como su esposo no estuvo presente al momento en el que esto sucedió, él no necesita aislarse. A pesar de esto, ante la cercanía que hay en un hogar familiar, en caso de que Kate comenzara a experimentar algún síntoma o diera positivo en alguna de las pruebas de control, entonces sí William tendría que aislarse también en casa. Gracias a estas normas, la vida en el Palacio de Kensington puede continuar de forma regular, con el equipo trabajando sin ningún tipo de cambio, mientras que la Duquesa se mantiene en aislamiento en su residencia.

Se cree que Kate recibió la notificación -existen distintos medios por los que el gobierno hace estos avisos- el viernes por la tarde, tras su visita al torneo de Wimbledon. A pesar de que todos los royals se practican dos pruebas a la semana, además de las que necesiten para sus respectivos compromisos, las reglas sanitarias británicas establecen que cualquier persona que estuvo en contacto con una persona contagiada -incluso si ya está vacunada como Kate- debe aislarse el tiempo que indica la ley. Este procedimiento, que ha dado mucho de qué hablar en aquel país, estará vigente hasta el 16 de agosto, hasta cuando cualquier persona en contacto con un caso positivo se deberá aislar.

La vacunación de Kate

No es un caso aislado

El caso de la Duquesa no es el único, Ed Sheeran protagonizó una simpática escena cuando en plena grabación de su podcast, recibió una llamada del gobierno para corroborar que se encontraba en la cuarentena que se le había establecido a su llegada del extranjero. Según las normas, las personas que llegan de Estados Unidos a Reino Unido deben estar en cuarentena 10 días, o 5 días de dar negativo a las pruebas de control. Ha de recordarse que también el Príncipe Harry ha tenido que cumplir con esta normativa en las dos ocasiones en las que ha visitado el país en los últimos meses, dejando claro que todos son alcanzados por esta reglamentación.

Un vocero del Palacio de Kensington dio a conocer de esta cuarentena de Kate: “La semana pasada, la Duquesa de Cambridge estuvo en contacto con alguien que subsecuentemente dio positivo a Covid-19. Su Alteza Real no está experimentando ningún síntoma, pero está siguiendo todos los lineamientos gubernamentales y se está aislando en casa”.

