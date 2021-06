La aparición sorpresa de Harry previo a su reencuentro con William

La llegada del Príncipe Harry a Reino Unido con miras a la develación de la estatua de su madre ha sido todo un suceso. Será mañana, en el que hubiera sido el cumpleaños 60 de la Princesa Diana que Harry regrese al Palacio de Kensington, donde vivió casi toda su vida, y se reencuentre con el Príncipe William, un momento que se encontrará bajo la lupa de principio a fin. Ante el distanciamiento que ha habido entre los antes inseparables hermanos, este reencuentro marcará la pauta y dejará en evidencia el cómo se encuentra la relación en este momento. Previo a que eso suceda, el Príncipe Harry ha finalizado la cuarentena requerida por el gobierno de su país y que pasó en Frogmore Cottage, y ha hecho una aparición sorpresa. El Príncipe ha participado en los WellChild Awards, una de las entregas más cercanas a su corazón y en la que no había podido participar desde su partida a Estados Unidos.

En un caso especial, los organizadores decidieron cambiar la fecha de la ceremonia que estaba programada para septiembre con tal de que Harry pudiera participar, algo que deja al descubierto el cariño e importancia con los que consideran al Duque de Sussex, su patrón desde el 2007. En esta ocasión, no se llevó a cabo la ceremonia formal que se suele ver y en la que Harry fue protagonista muchas veces regalando abrazos y sonrisas, sino que se decidió realizar una tarde de té en los Kew Gardens, respetando así las normas de distanciamiento social, haciendo el encuentro al aire libre.

“No podría estar más orgulloso de estar aquí”, dijo el Príncipe a los galardonados, que son niños que enfrentan una enfermedad grave. Aunque se trató de una versión diferente de la entrega, esto no quiere decir que haya sido menos vistosa. Para deleitar a los valientes premiados, Ed Sheeran y Anne-Marie interpretaron una canción, para después acompañar al Príncipe a felicitar a cada uno de los ganadores.

En su discurso, se vio a un emocionado Harry, como si nunca hubiera dejado su puesto, decir: “Desde que me volví patrón de WllChild en 2007, esta organización y su gente han sostenido un extraordinariamente especial lugar en mi corazón. No era padre en aquel momento, sin embargo, las historias de estos niños y sus padres trascendieron eso. No necesitaba ser padre para sentir el impacto de este trabajo invaluable. Ahora, como padre de dos, me siento mucho más conectado, inspirado y admirado por la resiliencia de estas familias, que han luchado contra indescriptibles retos con el apoyo de WellChild. La salud de nuestros niños, de todos nosotros, no podría haber estado más en nuestras mentes durante el último año. Y en estos momentos, la comunidad WellChild ha puesto el ejemplo de presentarse y actuar con compasión uno por el otro. No podría estar más orgulloso de estar aquí para conocer a los ganadores de este año del WellChild Award, a agradecer a las enfermeras y doctores por todo lo que hacen y para celebrar a estas increíbles familias”.

Cómo van con dos niños en casa

Al platicar con Ed Sheeran, Harry reveló un poco de cómo van las cosas en la casa de los Sussex con la llegada de Lilibet. “Felicidades, una niña, ¿correcto? Acabamos de tener una bebé hace diez meses. ¡Tú todavía estás en las trincheras ahora! ¿Cómo lo logras con dos?”, cuestionó Sheeran, que se convirtió en padre hace menos de un año. Harry contestó sincero, “Dos, definitivamente, es (como) una selva”. Con otro de los invitados, reveló: “Hemos sido tan afortunados hasta ahora, ella es muy tranquila y parece feliz de solamente quedarse sentada mientras Archie está corriendo como loco”. Esta frase es el primer vistazo a que Archie bien podría haber heredado la personalidad traviesa de su padre.

