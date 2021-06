La especial historia detrás del broche de la Reina

La visita oficial de la Reina Isabel a Escocia continúa con gran éxito, esta mañana la monarca ha aparecido en Glasgow para una serie de actividades que dejan claro que ha decidido retomar de tiempo completo su agenda después de la pandemia. Si esta visita la comenzaba del brazo del Príncipe William, quien se convirtió en su más grande apoyo en el primer viaje que la Reina ha hecho a Escocia desde la partida del Duque de Edimburgo, esta mañana se ha visto acompañada de la Princesa Anne. Al parecer, la familia está cerrando filas para apoyar en todo momento a la monarca en esta nueva etapa de su vida. En su visita a The Children’s Wood Project, la Reina hizo gala de su excelente uso de la diplomacia de la moda, haciendo un guiño a los colores de la bandera escocesa en un elegante traje azul que combinó con su tradicional sombrero a juego, pero las miradas se posaron en una joya que tiene un especial significado.

La Reina lució esta mañana el broche del Príncipe Alberto, una espectacular joya que tiene una especial historia detrás. Tal como su nombre lo dice, este broche fue la joya que el Príncipe Alberto decidió regalarle a la Reina Victoria una noche antes de su boda en 1840. El momento quedó documentado en el diario de Victoria, quien es conocida por haber registrado muchos de los momentos significativos de su vida de manera escrita. En él, lo describía como ‘un espléndido broche, un gran zafiro rodeado de diamantes, que es en verdad muy hermoso’.

Aunque el origen del broche es un misterio, la Royal Collection no ha podido determinar si Alberto lo mandó a hacer en Inglaterra o su natal Alemania, pero ese detalle fue lo de menos para Victoria, quien no dudó en llevarlo el día de su boda. Las pinturas de aquel día, muestran que lo lució en el escote de su vestido, volviéndolo protagonista de su ajuar y como en muchos casos cuando se trata de las bodas actuales y Victoria, no sería una sorpresa que justamente ahí comenzara la tradición de llevar algo azul. Hay que recordar que antes de la boda de la Reina Victoria, no se usaban los vestidos de novia blancos, fue ella quien impuso esta moda que se ha vuelto una costumbre hasta nuestros días.

El tierno guiño de la Reina al Duque de Edimburgo en su primera aparición tras el funeral

Durante 20 años, Victoria lució orgullosamente su broche de forma cotidiana, pero tras la muerte de su amado Alberto en 1861, las cosas cambiaron. Ha de recordarse que la monarca vivió su luto hasta el día de su muerte tras la muerte de su marido, y en todos esos años solamente se le vio vestida de negro. Su querido broche quedó en su testamento como una de las joyas de la corona, lo que significa que solamente lo puede usar la monarca o la reina consorte, dado sea el caso.

Las otras mujeres del broche del Príncipe Alberto

Este broche en específico ha sido utilizado únicamente por cuatro mujeres. La Reina Alexandra -esposa del hijo de Victoria- lo usó el día de su coronación en 1902; después de ella, fue visto en las reinas consortes Mary y la Reina Madre, y ahora se le ve continuamente a la Reina Isabel. Si te parece conocido es porque mucho se ha especulado que este broche fue la inspiración detrás del famoso anillo de compromiso de la Princesa Diana, que ahora luce la Duquesa de Cambridge.

