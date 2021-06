El Príncipe George en su primer evento oficial con sus padres, como hincha de honor en el partido de Inglaterra contra Alemania

Boris Johnson ya pedía a los jefes de oficina autorizar a sus empleados el ver el partido de Inglaterra contra Alemania en la Euro 2020, lo que habla de la importancia del encuentro, pero lo que no se esperaba era la aparición de unos invitados especiales en el palco del estadio de Wembley. La presencia del Príncipe William, como el Presidente de la Federación de Futbol británica, no sorprendió mucho, a pesar de que apenas hace unas horas se dejaba ver en Escocia; sino que sus acompañantes fueron los que se robaron todas las miradas. La Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, hizo una aparición en el partido de octavos de final de su selección contra su más acérrimo rival en la cancha, y con ella iba nada más y nada menos que el Príncipe George. El orgulloso heredero de la afición de su padre por el futbol, parecía un mini me del Príncipe William, muy bien enfundado en su trajecito y corbata, con un semblante serio, seguramente muy bien aleccionado después de su divertidísimo despliegue en el último partido en el que se le vio hace algunos años.

A diferencia de aquel partido del Aston Villa, equipo del corazón de su padre, esta ocasión ha marcado un momento especial para el Príncipe. Parece que se trata de su primer compromiso oficial con sus padres en el que no se encuentra acompañado de sus hermanos. A sus 7 años -a solo un mes de cumplir 8-, todo apunta a que George está comenzando a tomar un papel más activo y esta aparición podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida, teniendo en cuenta que es el tercero en la línea de sucesión al trono. Ha de recordarse que los niños Cambridge solamente aparecen en público en cuestiones familiares o en un puñado de viajes oficiales con sus padres, pero esta es la primera vez en la que se ve a George en un evento de este tipo sin Charlotte y Louis.

Que si en una cuestión protocolaria, esta aparición tiene un especial significado para la familia, en un ámbito personal, podemos imaginar la envidia de los compañeritos del colegio de George, al tener la oportunidad de vivir en primera persona este encuentro que tiene en vilo a ambas naciones. La escena más entrañable ha sido sin duda aquella en la que el estadio se unió en la interpretación del himno nacional de forma muy apasionada, mientras los Duques cantaban solemnemente, un tímido George no podía evitar voltear a ver el espectacular momento que se vivía.

En un instante que seguramente tiene también un significado especial entre padre e hijo, con William siendo un amante del futbol, pero también un heredero al trono, que ha vivido las mismas experiencias que George, se vio al Duque explicándole algunas cosas al oído al pequeño, quien atento, aplaudía cuando era necesario y se mostraba serio y muy formal.

Sus compañeros de palco

La Duquesa, quien no se quiso perder este momento para su hijo, llevó un saco rojo de Zara, uniéndose a los colores que llevaban William y George en su corbata. Sentados detrás de ellos en el palco se encontraban, el cantante Ed Sheeran, y el excapitán de la selección británica, David Beckham, quien no pudo evitar ver con ternura a George mientras comenzaba el encuentro. Seguramente, desde casa, la Princesa Charlotte siguió a detalle el encuentro, pues es bien sabido que tal como su papá y hermano, ella es también una fanática del deporte, que incluso se le ha visto jugar con George mientras esperaban a que terminara el partido de polo de su papá.

