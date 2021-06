‘La diferencia que hace un año es increíble’, la Reina pone su mejor cara en su primer evento en solitario en Escocia A pesar del durísimo año que vivió y de que nunca dejó de trabajar, la monarca no se doblega ante el último año

El último año no ha sido nada fácil para la Reina Isabel, no solamente tuvo que dejar su hogar en el Palacio de Buckingham para refugiarse en el Castillo de Windsor, cambiando por completo su tradicional calendario, sino que se enfrentó a dos grandes pruebas. La primera, la polémica en la que se ha visto envuelta su familia con una dolorosa separación entre ellos; la segunda, y en definitiva, la prueba más fuerte, la partida del Duque de Edimburgo, su roca y gran amor. Pero haciendo gala de su resiliencia, al hablar del último año, la monarca no se quiebra. Al aparecer en su primer compromiso en solitario durante su visita a Escocia, en su encuentro con Nicola Sturgeon, primera ministra del país, la Reina Isabel hizo gala de su buen humor al referirse a lo que sucedió en el último año y cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo.

Si ayer comenzó la visita con una aparición pública con el Príncipe William -su mayor apoyo en esta nueva etapa- esta mañana, la Reina recibió a la mandataria en el Palacio de Holywoodhouse, su residencia oficial en Edimburgo. Nicola saludó cariñosamente a la monarca: “Es genial verla en persona después de tanto tiempo”, a lo que la Reina contestó con la franqueza que la caracteriza: “La diferencia que hace un año es increíble”. Y vaya que lo que ha cambiado en un año no ha sido poco, después de más de 73 años con su fiel compañero, la Reina tuvo que despedirse del Duque de Edimburgo. Y no sólo eso, por primera vez, uno de sus bisnietos nació fuera del país, ante la distancia que los Duques de Sussex han puesto desde el año pasado.

Manteniendo el buen ánimo en la reunión, Sturgeon le respondió: “Es encantador tenerla aquí de vuelta”. A pesar de que se ha avanzado en contra de la crisis sanitaria, la reunión estuvo marcada todavía con las normas de salubridad, al notar que sus sillas se encontraban alejadas, la Reina dijo a la mandataria: “Me temo que todavía está un poco distanciado”, a lo que Sturgeon respondió: “Bueno, eso es muy sabio”. Enfundada en un vestido azul y con una gran sonrisa, se vio a una Reina dando su mejor cara ante las adversidades y ajustándose a su nueva vida. Por la tarde, durante su aparición en el Castillo de Stirling, se le vio enfundada en un alegre traje morado. Esta visita se da una semana después de que pudiera regresar al Palacio de Buckingham para una audiencia y que asistiera a uno de sus eventos favoritos, el Royal Ascot.

¿Cómo se celebrarán los 70 años de la Reina Isabel en el trono?

La primera visita desde la partida del Príncipe

La monarca se encuentra en Escocia para participar en lo que se conoce como Royal Week, o Holyrood Week. Durante estos días en los que estará entre Edimburgo, Glasgow y Stirling, la monarca visitará caridades e instituciones culturales, enfocándose en la comunidad, educación, tecnología y los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Éste es el primer viaje que la Reina hace a Escocia desde la muerte del Duque de Edimburgo. Es bien sabido que la pareja pasó algunos de sus momentos más felices en Balmoral, la residencia de descanso de la monarca, en donde suele pasar los veranos. Ha de recordarse que tras el fallecimiento del Duque y previo a su funeral, la Reina decidió compartir una imagen con su marido, en un momento de su vida familiar, justamente en Escocia. El Palacio de Buckingham dio a conocer antes de que se realizara la visita oficial: “Su Majestad está conectada con Escocia por sus ancestros y el profundo afecto que le tiene. La Reina ha visitado casi todas las áreas de Escocia, desde Outer Hebrides hasta Dumfries, conociendo a escoceses de todo tipo de orígenes”.

