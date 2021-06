Por qué Harry y Meghan podrían dejar su residencia en Reino Unido en el 2022

El regreso del Príncipe Harry al Reino Unido para la develación de la estatua de su madre, en el que hubiera sido el cumpleaños 60 de la Princesa Diana, ha removido algunas situaciones. Mientras la mirada está sobre el reencuentro del Duque de Sussex con el Príncipe William, después de que se revelaran más detalles de su comentado distanciamiento, hay otras cuestiones que se encuentran bajo la lupa. Ha de recordarse que a su regreso al Reino Unido, en su segunda visita en lo que va del año, Harry ha estado cumpliendo con la cuarentena solicitada por el gobierno en la residencia de Frogmore Cottage, donde ahora viven la Princesa Eugenia, su esposo Jack Brooksbank y su hijo August. Esta misma casa es la que la Reina le asignara a Harry y Meghan cuando dejaron el Palacio de Kensington y que tanto dio de qué hablar ante la costosa renovación que ahora se ha dado a conocer, sí acabaron por liquidar los Sussex al haber dejado sus puestos oficiales en la Familia Real británica. En su anuncio de partida, los Sussex establecieron que Frogmore Cottage sería su residencia en Reino Unido, pero ahora ha quedado al descubierto que podrían tener que dejarla el próximo año.

En los mismos documentos fiscales que dejaron ver que Harry y Meghan pagaron el costo de renovación del hogar, también quedó revelado que la pareja pagó la renta de la casa de junio de 2020 a marzo del 2022. Esto ha levantado nuevos cuestionamientos porque, no se sabe si los Duques de Sussex decidirán seguir pagando la renta en marzo del 2022 o simplemente dejarán la que es considerada su casa en Reino Unido. No sería extraño que la pareja apostara por algo menos costoso, considerando que su residencia oficial y donde han pasado el último año, se encuentra en California.

De momento, desde su partida original de Reino Unido, en noviembre del 2019, Meghan solamente ha regresado en dos ocasiones, cuando dieron el anuncio de su partida en enero del 2020 y cuando se despidieron oficialmente de sus funciones, el 7 de marzo del mismo año. Desde entonces, Meghan no ha regresado al país de su marido. Por su parte, durante la pandemia, Harry no pudo volver a casa, y no fue sino hasta hace unas semanas que tomó el vuelo a Gran Bretaña para estar presente en el funeral del Duque de Edimburgo. En aquella ocasión, el Príncipe también cumplió con su cuarentena en Frogmore Cottage.

Aunque fue muy poco el tiempo que Harry y Meghan habitaron Frogmore Cottage, sin duda, la residencia tiene especiales recuerdos para la pareja. Ha de recordarse que en el 2018, no solamente protagonizaron sus retratos oficiales de compromiso, sino también llevaron a cabo la recepción de su boda en Frogmore House, construcción aledaña a su casa. Estas residencias se encuentran en los terrenos del Castillo de Windsor, lugar que se ha vuelto estratégico con el establecimiento de la Reina Isabel ahí desde que comenzó la pandemia.

A pesar de que el evento al que ha viajado Harry se llevará a cabo en el Palacio de Kensington, en donde vivió a lo largo de casi toda su vida, el Príncipe ha preferido hospedarse a una hora y cuarenta minutos de distancia en Frogmore. Antes de que los Sussex se mudaran a Frogmore Cottage, la residencia sufrió profundas renovaciones en el 2019. La pareja tuvo que devolver los 2.4 millones de libras esterlinas de los contribuyentes que costó la renovación, al haber dejado su posición oficial.

