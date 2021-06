El certificado de Lilibet vuelve a poner a los Sussex en el candelero

En últimas fechas, todos los aspectos que rodean al Príncipe Harry y Meghan Markle se vuelven un titular. En medio del regreso del Príncipe a Reino Unido para participar en la develación de la estatua en memoria de la Princesa Diana en el que hubiera sido su cumpleaños 60, sus nombres se han vuelto a poner bajo el candelero. Mientras que los reportes financieros del Palacio han dejado al descubierto algunas discrepancias con las declaraciones que Harry hizo en su entrevista con Oprah, la corte de apelaciones ha dado un revés a Meghan permitiendo que los tabloides a los que demandó refuten la sentencia en su favor. Ante esto, ha surgido una nueva situación que ha llamado la atención en las últimas horas y es que TMZ tuvo acceso al certificado de nacimiento de la pequeña Lilibet Diana, y en él se ha podido ver que solamente uno de sus padres decidió utilizar sus títulos nobiliarios.

En el documento oficial emitido por el estado de California e Estados Unidos, sin utilizar su nombre de pila, como primer nombre de Harry aparece: Duque de Sussex, mientras como apellido se lee: Su Alteza Real. Este detalle ha comenzado a dar mucho de qué hablar en Reino Unido y no sería extraño que nuevamente levantara una polémica.

Ha de recordarse que tras su partida de sus posiciones oficiales de la Familia Real británica, han continuado usando sus títulos de Duque y Duquesa de Sussex en todo tipo de situaciones. Dentro del acuerdo, han retenido su tratamiento de Su Alteza Real, aunque no lo usarán de forma efectiva, según indicó el Palacio de Buckingham. El comunicado en aquel entonces, leía: “Los Sussex no usarán sus títulos de Su Alteza Real, pues ya no son miembros laborales de la Familia Real”. Desde entonces, solo se les menciona como Duques, por ejemplo, en la exposición Royal Style in the Making del Palacio de Kensington, en la que se muestra el vestido de novia de la Princesa Diana, se cambió su nombramiento para quitar la abreviación HRH (Su Alteza Real) para referirse a Harry. Es por esto, que ha llamado la atención que en el certificado de su segunda hija, no solamente el Príncipe hace referencia a sus títulos, sino que también hace uso de esa denominación.

La gran diferencia con respecto al certificado de Archie

Por su parte, en los espacios reservados para la madre, como primer nombre, aparece Rachel, como segundo nombre se lee Meghan, mientras en apellido está Markle. Este detalle es muy diferente a lo que sucedió hace un par de años ante el nacimiento de Archie. Ha de recordarse que aunque el Príncipe salió a dar la buena nueva con una emoción desbordante, la pareja guardó algunos detalles del nacimiento de su primer hijo en total secrecía, hasta que la publicación del certificado de nacimiento los dejó al descubiertos. En el documento sellado en Reino Unido, la madre se identificaba como: “Rachel Meghan Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex”.

En aquel momento, la polémica recayó cuando se reportó que Meghan solamente había sido identificada en el certificado de nacimiento de su primogénito como Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Rápidamente, la pareja señaló que sí había usado sus nombres de pila y que el título había sido dictado por el Palacio. Tal vez sea este detalle el que ha hecho que se diera el cambio ante el registro oficial de Lilibeth.

