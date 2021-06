En dónde se hospedará Harry en su visita a Reino Unido

En medio de tensiones y algunas discrepancias en sus declaraciones, el Príncipe Harry ha llegado a Reino Unido para participar en la develación de la estatua de la Princesa Diana en el que hubiera sido su cumpleaños 60. En esta ocasión, no ha sido acompañado por Meghan Markle -quien no ha regresado a Reino Unido desde principios de marzo del año pasado-, quien apenas hace un par de semanas dio a luz a segunda hija. Como dictan las normas de distanciamiento social en estos momentos en Reino Unido, se espera que el Príncipe esté en cuarentena 5 días, antes de poder reunirse con la familia y participar en un evento público. Ante esto, han surgido los reportes de que pasará estos días refugiado en Frogmore Cottage, aquella residencia que la Reina le otorgó para vivir con su familia y que después de ser remodelada, pasó a manos de la Princesa Eugenia ante la partida de los Sussex del Reino Unido.

Según las normas de distanciamiento social por la crisis sanitaria en Reino Unido, Harry tendrá que aislarse durante cinco días antes de poder realizarse una prueba que le permitirá dejar la cuarentena de salir negativa. Este mismo proceso fue seguido por Harry hace un par de meses cuando tuvo que viajar a Reino Unido para asistir al funeral del Duque de Edimburgo.

Desde que se supo de este viaje, se reportó que el Príncipe se quedaría en la residencia que ahora es de la Princesa Eugenia, su esposo, Jack Brooksbank, y su bebé, el pequeño August. Esta sería la segunda ocasión en la que esto sucedería, pues en abril también pasó ahí la cuarentena previo al funeral.

La decisión no es una extraña, pues a lo largo de los años se ha hablado de la cercanía que comparten los primos. Desde que eran muy jóvenes se les ha visto siempre cómplices y es bien sabido que compartían el mismo grupo de amigos, no por nada Eugenia tiene una cercana relación con las exnovias de Harry. Cuando, después de la remodelación de Frogmore Cottage, los Sussex anunciaron que dejaban el país, se tomó la decisión de que Eugenia y Jack se mudaran a la casa. En aquel entonces, uno de sus amigos dijo a HELLO!: “Eugenia y Harry siempre han sido cercanos y hablan en privado todo el tiempo. Fue Harry el que sugirió que ella y Jack podían usar Frogmore Cottage, porque es mucho más grande que su residencia en el Palacio de Kensington”. Curiosamente, el apartamento que Eugenia y su marido ocupaban en Kensington, también fue usado por Harry antes para realizar un video con Ed Sheeran, mostrando la confianza que hay entre los primos.

El Príncipe Harry ya está en Londres para asistir al homenaje a su madre

La distancia de la que tanto se habla

Ha de decirse que Frogmore Cottage se encuentra en Windsor, a una hora cuarenta de Londres. Esto ha sido significativo considerando que la ceremonia de develación se realizará en el Palacio de Kensington, donde el Príncipe Harry vivió casi toda su vida y en donde el Príncipe William reside con su familia. La visita se da en medio de la expectativa del reencuentro de los hermanos.

Se sabe que además del Príncipe Harry y el Príncipe William, en las últimas horas se ha reportado que la lista de invitados ha tenido que ser fuertemente reducida ante las restricciones sanitarias. Según el Dailymail, se tenía una lista de 100 invitados entre amigos, extrabajadores y colaboradores de la Princesa, pero el Palacio de Kensington ha confirmado que solamente estarán los hermanos con la familia cercana de la Princesa Diana, miembros del comité de la estatua, el escultor y el diseñador del jardín.

