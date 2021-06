¡Sorpresa! The Bench no fue el debut de Meghan Markle como autora Los registros de autoría revelaron que cuando era apenas una adolescente publicó otro libro

La semana pasada, Meghan Markle rompía su silencio en medio de su baja de maternidad para celebrar que su libro para niños The Bench se había convertido en el primer lugar de la lista de bestsellers del New York Times en su categoría. Con bombo y platillo, la Duquesa de Sussex festejó el éxito del libro ilustrado que escribió en honor a la relación del Príncipe Harry y su hijo Archie, haciendo referencia al importante lazo padre e hijo visto desde los ojos de una madre. Lejos de las varias polémicas que han rodeado a la pareja desde su partida de sus posiciones oficiales de la Familia Real británica, en este aspecto, Meghan mostró su lado más sensible, como mostró en la entrevista que otorgó el fin de semana para hablar del libro. Pero, si creíamos que éste fue el debut de Meghan como autora, estábamos equivocados, pues cuando todavía era una adolescente publicó su primer libro.

A Face Without Freckles…Is A Night Without Stars (Una cara sin pecas, es una noche sin estrellas) fue la primera publicación de la autoría de Meghan. Esto se supo después de que Carla Hayden, la Bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, publicara en su cuenta de Twitter: “¿Sabías que Meghan Markle, Duquesa de Sussex, escribió un libro en el 8° grado titulado A Face Without Freckles…Is A Night Without Stars. Ella exalta la maravilla de las pecas con dibujos y versos. Meghan registró el libro en 199”. Gracias a esta información, se sabe que Meghan debutó como autora cuando tenía entre 13 y 14 años.

Como es bien sabido, Meghan no hace las cosas a medias, y el libro contaba incluso con una sección para conocer más a la autora. En ella se lee: “Meghan Markle actualmente estudia en la Immaculate Heart High School de Los Ángeles, California y disfruta viendo la televisión, pasar tiempo con amigos y participando en comedias musicales. Meghan escribió este libro en octavo grado como un proyecto escolar, y ahora desea continuar escribiendo durante la preparatoria. Quiera tomarse un momento para agradecer a ‘mami’ y ‘papi’, quienes afortunadamente ponen su tiempo y esfuerzo apoyándola”.

En la imagen de una de las páginas del libro que fue compartida por la bibliotecaria, se puede leer un fragmento de uno de los versos de Meghan: “Algunas personas piensan que las pecas son extrañas. Mientras, yo estoy en desacuerdo. Porque si no tuviera mis pecas, entonces ¡yo no sería verdaderamente yo!”.

Curiosamente, éste no es el único gran proyecto que Meghan emprendió cuando era apenas una niña. Ha de recordarse que en su momento llegó hasta las noticias, por escribir a una marca de detergente, quejándose por el sexista anuncio que transmitían en la televisión. Al parecer, desde muy pequeña mostró su gran iniciativa y su tenacidad por las causas que ella consideraba importantes.

The Bench en las palabras de Meghan

Para celebrar el primer lugar en la lista de libros ilustrados infantiles de lo más vendidos del New York Times, Meghan escribió en la página de Archewell: “Mientras este poema comenzó como una carta de amor a mi esposo e hijo, me anima ver que sus temas universales de amor, representación e inclusión están resonando en comunidades en todos lados. De muchas maneras, buscar un mundo más compasivo y equitativo comienza con estos valores centrales. Equitativamente, para representar otro lado de la masculinidad, una basada en la conexión, emoción y suavidad, es moldear un mundo que muchos quisieran ver para sus hijos e hijas por igual. Gracias por apoyarme en este especial proyecto”.

