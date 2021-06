Las especulaciones sobre por qué Harry aceptó la entrevista con Oprah

Han pasado meses desde su transmisión, pero la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey siguen dando mucho de qué hablar. Apenas hace unos días se discutía una vez más el estatus del título que Archie podría tener cuando su abuelo llegue al trono, cuando llega una nueva especulación a los tabloides británicos. ¿Por qué Harry aceptó participar en la entrevista? Según The Sun, la participación del Príncipe en la entrevista no se dio sino hasta después de que la Reina Isabel hiciera público que se le quitarían sus patronatos, así como nombramientos honorarios del ejército, al haber dejado su puesto oficial dentro de la Familia Real británica. Esto, una vez más, ha provocado una ola de especulaciones en las que se ha discutido ésta, que sería solo la primera de las decisiones del Duque de Sussex de hacer declaraciones en su nueva vida en California, todas ellas cubriendo los titulares.

Según el tabloide británico, fue precisamente 24 horas después de que la Reina le quitara sus credenciales oficiales en febrero pasado, que el Príncipe aceptó participar en la entrevista. Ha de recordarse que un mes antes del plazo que tenían establecido para decidir su futuro fuera o dentro de sus posiciones oficiales, la pareja dio a conocer que no tenía intenciones de regresar. Ante esto, el Palacio informó que se les retirarían sus patronatos, además de los nombramientos honorarios del ejército que Harry había recibido. Precisamente estos últimos, habrían desencadenado la molestia del Príncipe, de acuerdo con el tabloide británico que cita a una fuente. De momento, esto ha quedado como una mera especulación y es poco probable que sea confirmado por una de las partes involucradas, aunque el equipo de comunicación de los Sussex ha hecho algunas puntualizaciones de este tipo.

El mensaje de la Reina

En aquel momento, fue el Palacio de Buckingham el que dio a conocer la decisión que habían tomado los Sussex, y con ella lo que dejaban en el camino. “El Duque y la Duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad, la Reina, que no regresarán como miembros empleados por la Familia Real. Después de las conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al retirarse de su trabajo en la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que vienen con la vida del servicio público. Los nombramientos honorarios militares y los patronajes que tenían el Duque y la Duquesa, entonces serán regresados a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros de la Familia Real. Aunque todos están tristes con su decisión, el Duque y la Duquesa se mantienen como queridos miembros de la familia”, se leía en el comunicado.

¿Cuáles habrían sido los títulos que detonaron la molestia de Harry? El mensaje de la Reina significaba que Harry mantendría únicamente los reconocimientos que ganó en su carrera militar, más no aquellos que la Reina le otorgó de manera honoraria. Los roles militares que Harry perdió fueron de los Royal Marines, en la RAF Honington y en la Royal Navy Small Ships y Diving. De la misma forma, el Príncipe ya no tendrá el permiso especial que la monarca le daba de llevar los distintos uniformes militares que lucía en ocasiones especiales. Esto último hizo que se realizara un cambio al completo del protocolo para el funeral del Duque de Edimburgo, pues al Harry no poder llevar su uniforme, la Reina decidió que nadie lo haría para no acentuar las diferencias.

Con esto nuevamente sobre la mesa, se ha reavivado la expectativa que hay ante el inminente regreso de Harry a Gran Bretaña. Se tiene programado que el Príncipe aparezca el próximo 1 de julio junto al Príncipe William en el Palacio de Kensington para develar la estatua en honor a su madre, en el que hubiera sido el cumpleaños 60 de Diana.

