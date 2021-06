Ni la lluvia le quita el estilo a Kate Middleton La Duquesa de Cambridge anunció su nuevo proyecto, The Royal Foundation Centre for Early Childhood

La lluvia londinense no fue un impedimento para que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, pudiera celebrar uno de sus más importantes anuncios. Como parte de su amplio trabajo con el enfoque de los primeros años, sobre el que incluso platicó con Jill Biden durante su visita a Gran Bretaña en el marco de la cumbre del G7, la esposa del Príncipe William anunció en lanzamiento de su nuevo proyecto, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Para celebrarlo, tuvo dos apariciones, la primera en la London School of Economics, para encontrarse en una mesa redonda con expertos del tema, mientras que después se encontró con un grupo de padres en el Palacio de Kensington. Y a pesar de la lluvia que no cesaba, Kate no se dejó turbar en su gran día y se mantuvo tan estilosa como siempre.

Desde las primeras horas de la mañana, en las redes sociales de los Duques de Cambridge se dio a conocer un video en el que Kate compartía emocionada la creación de este centro inspirado en la iniciativa en la que lleva trabajando desde hace varios años. “Hoy estoy orgullosa de lanzar The Royal Foundation Centre for Early Childhood, hay que abrazar esta oportunidad única de crear una sociedad más feliz, mentalmente más sana y más enriquecedora”, se lee en el mensaje que acompañó el clip. En su primer encuentro, Kate discutió con los expertos el primer reporte del centro titulado The Big Change Starts Small, el cual fue realizado en colaboración con LSE y The Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard. En él se aborda el impacto crítico de los primeros años en la vida de las personas, además de dar algunas recomendaciones sobre cómo la sociedad puede contribuir positivamente y hacer una diferencia en este sentido.

Al descubierto, el tierno apodo con el que Kate se refiere al Príncipe Carlos

El look de Kate

Al tratarse de una ocasión especial, Kate quiso acentuarla con una nueva adquisición en su guardarropa. Durante estas apariciones se le vio llevando un vestido en azul serenidad de la firma británica LK Bennett. Curiosamente, el diseño es parte de la colección del Royal Ascot, al que la Duquesa no tuvo oportunidad de asistir este año para decepción de los seguidores de su estilo. El vestido que Kate eligió para este día tiene un escote sweetheart, falda de lápiz y mangas ligeramente amplias para mantener un juego de dimensiones que le dan vida al look. Se puede conseguir todavía en todas sus tallas por 225 libras esterlinas (alrededor de $6,429 pesos mexicanos).

Kate combinó su vestido -que seguramente se convertirá en uno de los comodín dentro de su clóset- con unos sencillos tacones de Gianvito Rossi en nude con los que caminó con maestría entre los charcos. En un juego de layering, Kate llevó su dije de lapis lazuli de Astley Clarke. El collar que se le ha visto desde principios de este año está pulido y montado a mano y se puede conseguir por 160 libras esterlinas ($4,571 pesos mexicanos, aproximadamente). Lo combinó con otra doble cadena en oro y su ya famoso brazalete modelo Maya Torque de Halcyon Days. La estilosa pieza que se ha convertido en un infaltable para la Duquesa tiene un precio de 128 libras esterlinas (algo así $3,657 pesos mexicanos). El toque final lo dieron los aretes de zafiro con diamantes de la colección personal de la Princesa Diana. Por supuesto, no podía faltar su cubrebocas de Amaia y dos paraguas diferentes, los que le permitieron desafiar la intensa lluvia que se vivía en la capital británica.

