Meghan ha roto el silencio en medio de su baja de maternidad

Hace apenas dos semanas, Meghan Markle recibía a su pequeña Lili, por lo que se dio a conocer que tanto ella como el Príncipe Harry tomarían unos meses de baja de maternidad para enfocarse en la llegada de su segunda hija. Poco tiempo después de esto, Harry reapareció en un video para promocionar los próximos Invictus Games y se sabe que en un par de semanas se tiene programada una cita muy especial, en la que el Príncipe viajará a Londres para develar la estatua en memoria de su madre en el que hubiera sido el cumpleaños 60 de la Princesa Diana. Después de que apenas ayer se reportara que Meghan no acompañará a Harry en este viaje, la Duquesa ha roto el silencio por unos momentos en su baja de maternidad para celebrar la posición de su libro para niños, The Bench, en la lista de bestsellers del New York Times.

Se dio a conocer que el libro alcanzó el primer lugar en la categoría de libros para niños ilustrados en el afamado listado, ante lo que Meghan escribió en el sitio de Archewell: “Mientras este poema comenzó como una carta de amor a mi esposo e hijo, me anima ver que sus temas universales de amor, representación e inclusión están resonando en comunidades en todos lados. De muchas maneras, buscar un mundo más compasivo y equitativo comienza con estos valores centrales. Equitativamente, para representar otro lado de la masculinidad, una basada en la conexión, emoción y suavidad, es moldear un mundo que muchos quisieran ver para sus hijos e hijas por igual. Gracias por apoyarme en este especial proyecto”.

Según se explica en el sitio, The Bench -que fue lanzado el 8 de junio- comenzó como un poema del Día del Padre para el Príncipe Harry. A partir de ahí, el proyecto comenzó a crecer hacia un libro para niños, que se completaría con las ilustraciones en acuarela de Christian Robinson, las cuales no solamente capturaron a Harry con Archie, sino también a Meghan con Lili.

¿De qué trata The Bench?

El libro cuenta la historia de la especial relación entre un padre y su hijo, y cómo es vista a través de los ojos de la madre. Ante su publicación, Meghan dio a conocer que la inspiración detrás de él son precisamente Harry y Archie, algo de lo que no queda dudas al ver una de las ilustraciones, en la que se puede ver la acuarela de un hombre muy parecido a Harry que va de la mano con su hijo. El retrato de Meghan y Lili se ve más adelante en una imagen de una madre caminando por un huerto muy similar al que los Sussex tienen en casa -según se vio en los clips de la entrevista con Oprah-, con su bebé en brazos.

Tras su debut solamente cuatro días después del nacimiento de la segunda hija de los Sussex, la Duquesa envió una serie de copias a sus amigos, en las que adjuntó una nota de su puño y letra en la que se leía: “De un padre a otro, todo mi amor de mi familia a la tuya. Como siempre, Meghan”. Además, se sabe que hizo un donativo de ejemplares. En las primeras hojas de la publicación se puede ver la dedicatoria escrita a mano por Meghan que dice: “Para el hombre y el niño que hacen latir mi corazón”. El libro se puede conseguir en nuestro país en $199 en su versión digital, mientras el libro impreso se encuentra en $397.

