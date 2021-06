Por qué la Reina no puede vender el Palacio de Buckingham La residencia oficial de la monarca no puede cambiar de manos por una sencilla razón

El 2020 fue un año muy particular en el calendario de la Reina Isabel, quien suele guardar la misma rutina con el paso del tiempo. Resiliente, como suele ser, ésta no fue la primera vez en la que la monarca tuvo que dejar su hogar y acoplarse a un nuevo estilo de vida, a sus 94 años, una vez más hizo maletas y se refugió en el Castillo de Windsor, en donde permanece hasta ahora. El Palacio de Buckingham, su residencia oficial en Londres, se ha quedado sin ella desde hace más de un año. Los pasillos que suelen estar llenos de vida, incluso cuando la monarca no se encuentra en la capital británica, han visto aminorada su actividad. Pero, a pesar de esto, bajo ninguna circunstancia, la Reina podría deshacerse de esta residencia, ¿por qué?

La residencia es propiedad de la Corona, por lo que no pertenece personalmente a la Reina. Esto se explica a profundidad en el sitio de Crown Estate: “El Crown Estate pertenece al monarca reinante ‘con derecho a la Corona’, así que pertenece al monarca por la duración de su reinado, en virtud de su ascensión al trono. Pero no es propiedad privada del monarca, no puede ser vendido por la monarca, ni los ingresos pertenecen al monarca”. Que si no pertenece a la monarca directamente, ¿de quién es? Se trata de una compañía independiente que es manejada por la tesorería del gobierno.

Curiosamente, ésta no es la única residencia real que no pertenece personalmente a la Reina. De hecho, solamente dos de las propiedades que se le conocen son directamente de ella. La primera es Sandringham, conocida por ser donde pasa la Navidad y donde se refugia hasta pasado el día del fallecimiento de su padre. La Familia Real tiene un cariño especial por este lugar, de hecho, los Duques de Cambridge tienen una casa en los alrededores del lugar. La otra propiedad privada de la Reina es el Castillo de Balmoral, en Escocia, donde suele pasar los veranos. Según la Princesa Eugenia, ese es el lugar en donde la Reina vive sus momentos más felices. Recientemente, el Príncipe William hizo referencia a que en Escocia tiene sus recuerdos más felices y también los más dolorosos, pues estaba en Balmoral cuando se enteró del fallecimiento de su madre.

Buckingham, un lugar con su propia historia

Según se ha documentado a través de los años, la Reina no quería mudarse a Buckingham ante la muerte de su padre, pero fue Sir Winston Churchill quien la convenció de hacerlo. Antes de su ascensión al trono, la monarca y el Duque de Edimburgo vivían en Clarence House, en donde la Reina quería permanecer. “Ninguno de ellos se quería ir. Amaban Clarence House; era su casa familiar, pero Winston Churchill, quien era el primer ministro, insistió en ello”, se lee en la biografía The Firm, de Penny Junor.

A pesar de que no estaba convencida de este cambio, siempre fiel a su deber, la Reina y su familia llegaron a Buckingham en donde se establecieron hasta antes del principio de la pandemia. Ahí, la Reina recibió a todo tipo de invitados de más alto nivel, como parte de las visitas de Estado de mandatarios internacionales. Año con año, la residencia recibe a 50,000 personas entre garden parties, banquetes, cenas, recepciones y todo tipo de encuentros -además de estar abierto a turistas en verano-.

El Palacio de Buckingham se convirtió en la residencia oficial del monarca británico en 1837 cuando la Reina Victoria llegó a él; su compra se dio en 1761, cuando se le conocía como la Casa de la Reina. Con 775 habitaciones, entre las que están 19 habitaciones de Estado, 52 dormitorios, 188 cuartos de empleados, 92 oficinas y 78 baños, en la actualidad, el Palacio es un edificio de trabajo.

