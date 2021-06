Meghan no acompañará a Harry en su visita a Reino Unido Se tiene programado que el Príncipe vuelva a Londres para la develación de la estatua de la Princesa Diana

Se tiene programado que el próximo 1 de julio, en el que hubiera sido el cumpleaños 60 de la Princesa Diana, por fin se devele la estatua en su memoria que fue anunciada desde el 2017. En medio de una amplia expectativa y con el recuerdo de Diana más vivo que nunca, se ha reportado que tanto el Príncipe William como el Príncipe Harry hagan una aparición en los jardines del Palacio de Kensington para esta significativa cita. Éste representaría el primer viaje de vuelta a casa de Harry desde que se convirtió en padre por segunda ocasión hace un par de semanas, y la segunda vez que volvería desde que dejó su posición oficial en la Familia Real -la primera se dio ante el lamentable fallecimiento del Duque de Edimburgo-. Con mucha expectativa alrededor de este evento, no solamente por el latente recuerdo de Diana de Gales, sino por la posibilidad de un recuentro entre los hermanos, también ha surgido la duda, ¿Meghan hará el viaje?

Para el funeral del Príncipe Felipe, fue imposible que la Duquesa de Sussex realizara el viaje debido a su avanzado embarazo, por lo que se hizo presente al enviar una corona de flores con un mensaje en memoria del abuelo de su esposo. Ha de recordarse que Meghan no regresa al Reino Unido desde marzo del 2020, cuando junto a Harry realizó sus últimos compromisos oficiales antes de emprender una nueva vida en California.

Ante esta nueva cita en Londres, mucho se ha especulado sobre la presencia de Meghan en el evento, pero según reporta HELLO! se entiende que la Duquesa no realizará el viaje menos de un mes después del nacimiento de su hija. La productora de realeza de ITV -televisora que ha estado a cargo de la transmisión de la entrevista de Harry y Meghan con Oprah, y con la que la Duquesa tuvo contacto para quejarse por la postura de Piers Morgan- tuiteó: “Meghan no volará a Reino Unido para acompañar a Harry en la develación de la estatua de su difunta madre, la Princesa Diana, el 1 de julio, una fuente ha confirmado, después de que un sitio estadounidense asegurara que estaría presente”.

La expectativa del regreso de Meghan

Desde principios de marzo, cuando Meghan apareció en la Westminster Abbey para el servicio del Commonwealth, no ha regresado a Reino Unido. Tal como dijo en su momento Harry, la pandemia y las limitaciones de viaje han hecho más difícil de lo esperado que puedan volver a la tierra natal del Príncipe. Ante el fallecimiento del Príncipe Felipe, Harry tuvo que cumplir con la cuarentena y las pruebas de Covid-19 que se pedían en aquel momento para entrar al país.

En aquel entonces había una gran expectativa ante el regreso de Harry, que se daba después de la polémica que provocaron las declaraciones que ambos dieron en entrevista con Oprah. Aunque se habló mucho de una fría recepción, las imágenes a las afueras de la capilla de St. George mostraban un reencuentro entre William y Harry, y un cálido recibimiento por parte de la Duquesa de Cambridge.

En el tintero ha quedado el regreso de Meghan, quien estuvo detrás de algunas de las declaraciones más explosivas de aquella entrevista y quien se puso en el centro de la polémica en los medios británicos. Al parecer, no será en las próximas semanas que se pueda ver el regreso de Meghan a Reino Unido, ni un reencuentro con sus cuñados, los Duques de Cambridge.

