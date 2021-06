Al descubierto, el tierno apodo con el que Kate se refiere al Príncipe Carlos

No es muy a menudo que se pueda ver a todos los miembros senior de la Familia Real británica en un mismo evento, fuera de los que por tradición están anotados en su calendario. Es por esto que, la aparición de los Windsor en uno de los eventos en torno a la cumbre del G7 dejaba al descubierto la importancia que Reino Unido dio a que los mandatarios se sintieran completamente bienvenidos en su visita. Encabezados por la Reina Isabel, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, así como los Duques de Cambridge acudieron a la cita en The Eden Project. Fue precisamente en esta aparición que una de las cámaras pudo capturar un momento íntimo en familia, en el que Kate Middleton saludó cariñosamente a su suegro, dejando al descubierto el apodo con el que se refiere a él.

Aunque en público suelen ser muy formales e incluso se pueden llegar a dirigir unos a otros por sus títulos, de puertas adentro su relación es como la de cualquier familia. El primero en la línea de sucesión pasa de ser el Príncipe de Gales, a un padre y abuelo cariñoso. Por esto, no ha sorprendido que al saludarlo, Kate le haya dicho: “Hola Grandpa -abuelo-”, dirigiéndose a él, seguramente, con la misma palabra con la que se refieren a él los tres principitos Cambridge. Según un lector de labios que apareció en Cornwall Live, al momento de encontrarse a su llegada al lugar, mientras esperaban su momento para saludar al Primer Ministro Boris Johnson, Kate le dijo cariñosamente a su suegro: “¡Hola Grandpa! ¿Cómo estás?”.

El apodo no sería extraño, considerando que los nietos de la Reina, al día de hoy, se refieren a ella como Granny -abuelita-. Mientras que se ha reportado que sus bisnietos le llaman Gan-Gan, apodos que la monarca lleva con gran orgullo. En el documental de ITV Our Queen at Ninety, que se transmitió en el 2016, la Duquesa de Cambridge contaba: “George solo tiene dos años y medio y la llama Gan-Gan. Ella siempre les deja un regalito o algo en su cuarto cuando vamos a quedarnos y eso solo demuestra su amor por su familia”.

Recientemente, se recordó una anécdota del pasado, en la que también se descubría cómo llamaba el Príncipe William a la Reina en su infancia. De acuerdo al Dailymail, cuando William era apenas un niño, se cayó y gritaba desconsolado por ‘Gary’, cuando alguien preguntó a quién se refería, la Reina respondió: ‘Yo soy Gary. Todavía no aprende a decir Granny’.

El Príncipe Carlos como abuelo

Aunque el Príncipe Carlos suele aparecer siempre en su condición oficial, en los últimos años se ha conocido una nueva faceta de él, la de abuelo. Cuando sus hijos eran pequeños, es sabido que era muy cercano a ellos y que mientras los retratos suelen mostrar a la Princesa Diana con William y Harry, él era quien estaba detrás de cámaras, intentando hacerlos reír para las fotografías. Al parecer, esta naturaleza de su personalidad se ha hecho más evidente con la llegada de sus nietos.

Si con George y Charlotte se le ha visto cercano, nadie ha hecho relucir tanto esta faceta como el pequeño Louis. Muestra de esto son la serie de retratos que se tomaron para celebrar el cumpleaños 70 del Príncipe. El pequeñito juega con su abuelo en todos ellos, dejando de lado la formalidad que se ve en este tipo de imágenes habitualmente. También, durante el único Trooping the Colour en el que ha estado Louis, su abuelo no pudo contener la risa ante sus simpáticas ocurrencias.

