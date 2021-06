¿Qué respondió Kate al ser cuestionada por Lilibet?

En su primera aparición desde el nacimiento de la hija del Príncipe Harry y Meghan Markle, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha sido cuestionada sobre su nueva sobrina. A pesar de que los Duques de Cambridge enviaron una cariñosa felicitación a los Sussex a través de redes sociales, no ha faltado quien ha querido preguntar a Kate en persona por la pequeña Lilibet. Ha sido durante su encuentro con la primera dama estadounidense, Jill Biden, en el entorno de la cumbre G7, que Kate ha respondido amablemente a las preguntas de la prensa. Siempre discreta y diplomática, con una enorme sonrisa, Kate no tuvo problemas en hablar de la feliz llegada a la familia Sussex, a pesar del distanciamiento que se vive entre las parejas, que ha quedado revelada con las declaraciones del Príncipe Harry.

Fue una periodista de la comitiva estadounidense, quien preguntó: “Su Alteza Real, ¿tiene algún deseo para su nueva sobrina, Lilibet?”. Visiblemente conmovida por la mención de la bebé, Kate exclamó ‘¡Aw!’, con una sonrisa antes de decir: “Le deseo todo lo mejor. No puedo esperar a conocerla, porque no la hemos conocido todavía, así que esperemos que sea pronto”. Dentro del equipo de prensa, alguien gritó fuera de turno si no la había conocido por FaceTime, a lo que amablemente Kate respondió: “No, no lo he hecho”, antes de que el equipo les dejara saber que el tiempo había terminado y era necesario que continuaran a la siguiente actividad, en un día en el que tanto Jill Biden como la Duquesa tienen programadas un par de apariciones.

La pregunta sobre la videollamada, seguramente, vino de los reportes de que la Reina Isabel había podido conocer a su 11° bisnieta a través de este medio, pues ha de recordarse que Lilibet es la primera de las bebés de la familia directa de la monarca en no nacer en territorio británico en las últimas generaciones.

Las palabras de Kate resuenan con las imágenes del funeral del Duque de Edimburgo, cuando cariñosamente se acercó a Harry y como en los viejos tiempos compartieron risas ante su salida de la capilla, antes de que la Duquesa pareciera propiciar el encuentro de su marido y su cuñado. El fin de semana pasado, cuando se dio a conocer el nacimiento de Lilibet, los Duques de Cambridge siguieron los pasos de la Reina Isabel y a través de su cuenta de Instagram escribieron: “Estamos encantados por las felices noticias de la llegada de la bebé Lili. Felicidades a Harry, Meghan y Archie”.

El Príncipe Eduardo considera 'muy triste' la situación de Meghan y Harry

El Conde de Wessex también fue cuestionado sobre los Sussex

Con distintas apariciones en los medios, los miembros de la Familia Real han sido cuestionados por primera vez -fuera de las preguntas que se dieron inmediatamente tras la entrevista de los Sussex con Oprah- sobre su relación con Harry y Meghan. Sin problemas en responder y con la diplomacia que le ha dado el haber nacido en una posición como la suya, el Príncipe Eduardo fue cuestionado sobre el distanciamiento familiar no en una, sino en dos entrevistas diferentes -una para CNN y otra para la BBC-.

Cuando el periodista de la CNN, Max Foster, quiso hacer la pregunta sin decir explícitamente a qué se refería, sin problemas, Eduardo respondió: “¿Eufemísticamente te estás refiriendo a Harry y Meghan?”. Cuando un nervioso Foster admitió que era su intención, Eduardo soltó una carcajada para ya en un tono más serio decir: “Es muy triste. Pero, escucha, todos hemos pasado por eso antes. Todos hemos tenido intrusión excesiva y atención en nuestras vidas, todos hemos lidiado con eso en diferentes maneras. Le deseamos la mejor de las suertes. Es una decisión muy difícil…Fantásticas noticias de la bebé, eso es genial…(Pero) las familias son familias”. Cuando Foster quiso saber cómo lleva esto la Reina, sagazmente, Eduardo dijo, “Es difícil para todos, pero así son las familias”.

