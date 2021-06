A la distancia, el padre de Meghan le envía sus felicitaciones

El nacimiento de la segunda hija de los Duques de Sussex se ha celebrado a lo grande. El Príncipe Harry y Meghan Markle han anunciado que el viernes pasado, llegó al mundo su pequeña Lili -Lilibet Diana, en honor a su bisabuela y abuela-. En un caso diferente al de otros royal babies, el nacimiento de Lili se dio en un hospital de California, y a la distancia, la Familia Real ha enviado sus felicitaciones de forma pública a la pareja y a Archie por la llegada de la bebé. En un panorama diferente, se ha dado también la felicitación por parte del padre de la Duquesa, con quien no tienen comunicación desde hace algunos años y con quien no hay ningún tipo de relación desde el distanciamiento que se dio desde la boda real.

“Estoy muy contento con el anuncio del nacimiento seguro y saludable de mi nueva nieta, le deseo a ella y a su madre todo mi amor y buenos deseos”, dijo Thomas Markle al Dailymail. Aunque no quiso dejar pasar desapercibida la ocasión del nacimiento de la bebé, parece que el exiluminador ha seguido los deseos de la Duquesa de mantenerse alejado y ha preferido no nombrarla directamente en el discreto mensaje que ha emitido solamente a unos kilómetros de la ciudad en la que residen los Duques de Sussex.

Aunque se ha mantenido ajena a la polémica situación con su padre y su hermana, Meghan sí hizo referencia a la relación con Thomas durante la entrevista que realizó con Oprah Winfrey. Al hablar sobre lo sucedido con un paparazzi antes de la boda en el 2018, Meghan explicó dentro de uno de los fragmentos extras de la entrevista: “Le dije, ‘Solo necesito que me digas, si tú me dices la verdad, te podemos ayudar’. No pudo hacer eso. Y eso es para mí lo que en verdad ha resonado, especialmente ahora como mamá. Veo a Archie y pienso en este niño, y genuinamente no puedo imaginar hacer algo que intencionalmente le cause dolor a mi hijo”. Debido al distanciamiento que existe entre ellos, Thomas no ha visto a su hija desde antes de la boda real y no conoce personalmente ni a Harry ni a Archie.

Las felicitaciones de los Windsor desde el otro lado del mundo

Con una imagen de la boda de Harry y Meghan, la oficina del Palacio de Buckingham emitió un comunicado en sus redes sociales: “¡Felicidades al Duque y la Duquesa de Sussex por el nacimiento de Lilibet Diana! La Reina, el Príncipe de Gales, la Duquesa de Cornwall y los Duques de Cambridge están encantados con las noticias. Lilibet es la 11° bisnieta de Su Majestad”.

Los Duques de Cambridge también tomaron sus redes y con la fotografía con la que Meghan y Harry anunciaron su segundo embarazo, escribieron: “Estamos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lili. Felicidades a Harry, Meghan y Archie”. Desde la oficina de Clarence House, que comanda las comunicaciones del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall se retomó una fotografía de Harry, Meghan y Archie en África para apuntar: “Felicidades a Harry, Meghan y Archie por la llegada de la bebé Lilibet Diana. Les deseamos lo mejor en estos momentos”.

De manera menos protocolaria pero no por eso menos emotiva, la Princesa Eugenia recurrió a su cuenta personal de Instagram para enviar a través de una historia: “Felicidades queridos primos. No podríamos estar más felices por ustedes”.

