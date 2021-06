Lili por la Reina y Diana por su abuela, así se llamará la bebé de Harry y Meghan

Tras el anuncio del nacimiento de la segunda hija de los Duques de Sussex, los orgullosos padres, el Príncipe Harry y Meghan Markle, dieron a conocer el significativo nombre que eligieron para su pequeñita, a quien han decidido llamar Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Sin duda alguna, esta elección ha sido de lo más emotiva, pues detrás guarda un gran significado familiar, al rendirle un homenaje a la Reina Isabel II, bisabuela de la recién nacida, y a la fallecida Princesa Diana, madre de Harry y abuela de la nueva integrante de la Familia Real. El anuncio oficial lo hicieron a través de su página web Archwell.com, en donde han compartido algunos detalles del nacimiento de su bebé y han explicado el emotivo significado detrás del nombre de su hija.

De acuerdo con el comunicado que han compartido los Duques en su página web, Lilibet lo han elegido en honor a la Reina, a quien sus padres llamaban así de cariño cuando era una niña y por el cual también era llamada por su difunto esposo el Duque de Edimburgo. “Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet”, se puede leer en el desplegado que ya le ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Por otro lado, han confirmado que el nombre de Diana lo han elegido en honor a la Princesa Diana, madre del Príncipe Harry y abuela de la pequeñita. “Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la Princesa de Gales”, agregaron.

Al igual que con su hijo Archie, Harry y Meghan también le dieron a su hija el apellido Mountbatten-Windsor, en homenaje al Duque de Edimburgo, quien falleció a la edad de 99 años el 9 de abril. En 1947, el Príncipe Felipe de Grecia se naturalizó como ciudadano británico y se convirtió en Philip Mountbatten mientras se desempeñaba como teniente de la Royal Navy. Posteriormente, el apellido Mountbatten-Windsor se ha dado a los descendientes de la Reina y el Príncipe Felipe que no son futuros soberanos, por lo que el Príncipe Carlos no lleva este apellido. Así lo estipula la Familia Real en su sitio web oficial, donde detallan que "los descendientes de la Reina, que no tengan el título de Alteza Real o el de Príncipe/ Princesa, o las descendientes femeninas que se casen, llevarían el nombre de Mountbatten-Windsor".

La segunda hija de los Duques de Sussex nació el pasado viernes 4 de junio a las 11:40 horas. La llegada de la pequeña Lili se dio en el Santa Barbara Cottage Hospital, en California, lugar en el que se han instalado desde hace poco más de un año, luego de tomar la decisión de independizarse de la Familia Real y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. La pequeñita pesó alrededor de 3 kilos 200 gramos, y se ha informado que tanto la madre como su hija se encuentran muy bien y en casa.

Las primeras palabras de Harry y Meghan tras convertirse en padres por segunda ocasión

Con el corazón lleno de felicidad, los Duques de Sussex han expresado su gratitud a todos aquellos que han enviado sus felicitaciones a la familia en medio de este momento de gran dicha, dejando en claro la emoción que los embarga al poder tener entre sus brazos a la pequeña Lili. “El 4 de junio fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija, Lili. Ella es más de lo que podríamos haber imaginado, y seguimos agradecidos por el amor y las oraciones que hemos recibido en todo el mundo. Gracias por su continua amabilidad y apoyo durante este momento tan especial para nuestra familia”, se puede leer en un comunicado que han compartido en su página web, solicitando su apoyo para seguir compartiendo un poco de gratitud con las obras de beneficencia que ellos apoyan.

