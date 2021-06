¿Cuándo será el bautizo del bebé de Eugenia de York?

Fue a principios de febrero pasado cuando la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank recibieron a su primogénito, el pequeño August. En un año en el que los bebés reales no han faltado para los Windsor, el pequeño recibió como segundo nombre Phillip, en honor a su bisabuelo, quien todavía tendría la oportunidad de saber del nacimiento. Desde su nacimiento, la orgullosa mamá ha compartido algunas imágenes del bebé a través de su cuenta de Instagram, pero ante las medidas de distanciamiento que se viven en este momento, no se le ha podido ver en ningún evento oficial. La otra posibilidad para poder conocerle en público, se daba en un bautizo real, el cual todavía no ha sucedido. ¿Cuándo podría ser?

Usualmente, los bautizos reales se dan en privado, tres o cuatro meses después del nacimiento del bebé, tal como sucedió con los tres hijos de los Duques de Cambridge -en los que hemos podido ver a la feliz familia a su llegada al recinto religioso, además de los retratos que los orgullosos padres han compartido-; así como en el bautizo de Archie, hijo de los Duques de Sussex, el que se llevó en casi total privacidad -ni siquiera se revelaron los nombres de sus padrinos-, pero del que se compartieron algunas fotografías oficiales.

August nació el 9 de febrero en el Portland Hospital de Londres, por lo que está por cumplir sus primeros cuatro meses de edad. Ante el relajamiento de las medidas de distanciamiento sanitario en Reino Unido, los eventos familiares, como son los bautizos, en los que se permiten un máximo de 30 invitados. Aunque se podría pensar que el bautizo es inminente por la edad del bebé y la posibilidad de realizar el Sacramento con un puñado de personas presentes, la realidad es que podría tomar un poco más de tiempo.

Aunque en los últimos años se ha visto que los bebés reales suelen darse en el primer cuatrimestre de vida, la realidad es que no hay ninguna norma al respecto. La misma Eugenia no fue bautizada sino hasta que tuvo nueve meses de su nacimiento. El Sacramento se realizó en la iglesia de St. Mary Magdalene en Sandringham, en diciembre del año de su nacimiento. Fue la primera royal en recibir un bautizo público. Lejos de lo que se había visto antes, los Duques de York decidieron que su segunda hija tuviera un bautismo público durante el servicio dominical de la iglesia que se encuentra en la propiedad de la Reina Isabel. Eso sí, entre la lista de invitados, además de la monarca, estaban la Princesa Diana con William y Harry, la Princesa Margarita, el Príncipe Felipe y el Príncipe Eduardo.

En los últimos años, aunque los fotógrafos han podido captar imágenes de los invitados a su llegado a las iglesias donde se han realizado los bautizos reales, la ceremonia se ha hecho a puertas cerradas.

El ropón que August llevará

Si bien, no se sabe todavía ningún detalle del bautizo del bebé, lo que es un hecho es el ropón que usará. Y es que una de las tradiciones más arraigadas en la Familia Real es el llevar una réplica del ropón que llevó la hija de la Reina Victoria en 1841, el cual fue usado por royals que van desde la Reina Isabel, el Príncipe Carlos, hasta William y Harry. Aunque la pieza original conocida como el Honton Christening Gown se usó por última vez en el 2004, se realizó una réplica exacta que es el que hemos visto en todos los bautizos momentos. Para lograr que se viera tal como el original, se tuvo que realizar un tratamiento con bolsas de té -nada más británico- que dieran el color exacto del que ya conocíamos. La última vez que se había usado antes fue en el bautizo de Archie Sussex.

