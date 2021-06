¿Cómo se celebrarán los 70 años de la Reina Isabel en el trono?

El 2021 no ha sido un año fácil para la Reina Isabel. Sin duda, en el recuerdo, este año estará marcado para siempre por la pérdida de su fiel compañero, el Duque de Edimburgo, pero esa no ha sido la única contrariedad que ha enfrentado estos meses. Los disgustos ante las polémicas entrevistas de Harry y Meghan en Estados Unidos, el año en cuarentena que cambio por completo la operación de décadas en el Palacio, y las polémicas que no han faltado alrededor de la familia, son solo algunas de las dificultades que ha enfrentado entre 2020 y 2021, pero parece que el próximo año será diferente. El 2022 marcará el 70 aniversario de su ascensión al trono y su Jubileo de Platino ya pinta para ser toda una celebración. El Gobierno británico ha anunciado ya que dará un feriado de cuatro días, empezando el jueves 2 de junio y hasta el domingo 5, para que el pueblo pueda celebrar con ella.

Jueves

Si crees que es mucho tener 4 días feriados debes de saber que la celebración será a lo grande. Todo comenzará el 2 de junio con el Trooping the Colour, el festejo del cumpleaños público de la Reina. Después de dos años de una transformación discreta, esta celebración regresará a su máximo esplendor con más de 1,400 soldados, 200 caballos y 400 músicos que participarán en el tradicional desfile. Seguido, se darán los cañonazos por el Jubileo de Platino, en todos los rincones de Gran Bretaña, además de que por primera vez en las capitales del Commonwealth se hará esto.

Viernes

El viernes 3 se realizará un servicio de Acción de Gracias por el reinado de la Reina en la St. Paul’s Cathedral. Ha de recordarse que este recinto religioso es significativamente más grande que la Westminster Abbey -donde habitualmente se llevan a cabo estas ceremonias- por lo que se podría pensar que se contará con una amplia lista de invitados. Todavía está pendiente que se vayan avisando los otros compromisos que se realizarán ese día, seguramente, considerando a las personalidades de la realeza que harán el viaje para acompañar a la monarca. Recordemos que hace diez años los recibió en un banquete en el Palacio de Buckingham.

Sábado

El sábado será el día que nadie se querrá perder. Como la amante de los caballos que es, la Reina no podía festejar sin una buena carrera. Este día se llevará a cabo el Derby en Epsom Downs en el que miembros de la Familia Real acompañarán a la monarca. Pero el gran evento será esa misma noche. La BBC producirá un concierto en vivo desde el Palacio de Buckingham en el que se presentarán los artistas más conocidos del mundo. Los miembros del público podrán inscribirse para buscar ser los afortunados ganadores de los boletos que estarán disponibles únicamente para residentes británicos.

Domingo

El último día, el domingo 5, comenzará con el Big Jubilee Lunch, que se busca lleve la celebración hasta el centro de cada comunidad. Se animará a la gente a reunirse en las calles con sus vecinos y amigos para celebrar con una buena comida y convertir el país en una gran fiesta. Por último, se realizará el Platinum Jubilee Pageant, con más de 5,000 personas de Reino Unido y el Commonwealth que será una especie de verbena callejera con música, circo, carnaval, y todo lo que se te pueda ocurrir para celebrar a lo grande a la monarca.

Definitivamente, esta celebración será el punto más alto del calendario de la realeza en el 2022.

