El código secreto de los menús de la Reina en el Palacio de Buckingham

En el Palacio de Buckingham todo tiene un significado, desde la bolsa de la Reina Isabel hasta el broche que lleva en cada uno de sus looks. Es por eso que no ha sorprendido que incluso los menús del Palacio tengan su propia mística detrás. Ha sido el chef Darren McGrady, que durante un tiempo trabajó para la Familia Real, quien ha lo largo de los años ha revelado algunos detalles de los gustos culinarios de los royals. No es extraño que comparta la deliciosa receta del pastel de chocolate favorito de la monarca o que cuenta cómo fue ver crecer a Harry y William. En esta ocasión ha revelado el código secreto que Su Majestad utiliza para comunicarse con el equipo de cocina del Palacio de Buckingham.

El Palacio de Buckingham tiene a su disposición una serie de chefs profesionales que se encargan de realizar todo tipo de platillos, según los diferentes eventos que se llevan a cabo. Hay que recordar que en un año regular, el Palacio abre sus puertas desde para los mandatarios más importantes a nivel mundial a través de los banquetes de Estado, como para los distinguidos invitados de la sociedad en las Garden Parties. Cada uno de estos eventos tiene sus propias especificaciones y una elaborada logística, por lo que surge la pregunta, ¿cómo se deciden los menús?

Es sabido que la Reina recibe las opciones del menú y las regresa con sus comentarios a la cocina para que se puedan organizar las compras. El chef ha explicado: “Preparábamos los menús con tres días de anticipación para que pudiéramos conseguir la comida. Los chefs elegirían los menús y ella tachaba los que no le gustaban”. Darren había revelado antes que en su tiempo en el Palacio, él le entregaba a la Reina un libro de piel rojo lleno de recetas en francés para que ella pudiera elegir entre las distintas opciones.

De acuerdo con el documental Secrets of the Royal Kitchen, a través de los comentarios del menú es que sabían de la agenda real: “Si iba a salir a cenar ponía una línea a través de la página, y si iba a tener un invitado a cenar ponía dos o tres, para que supiéramos que recibiría gente”. Cuando la Reina se encuentra en Balmoral, su residencia en Escocia, suele ser visitada por miembros de la familia, lo que también es informado a la cocina antes de tiempo.

Lo que sí y lo que no

Tal como ha revelado Darren en otras ocasiones, la Reina y sus nietos comparten algunos gustos similares, como el Príncipe William que es fanático del mismo pastel que la monarca. “Todavía recuerdo a la Princesa Diana trayendo a William abajo, a las cocinas del Castillo de Balmoral, justo antes de ir a cabalgar en su pequeño pony Shetland, Smokey. Tomaba un vaso de jugo de naranja y una rebanada de pastel de chocolate…¿a dónde se fue el tiempo?”, contó en su canal de YouTube.

Que si hay favoritos en la cocina real, también hay algunos platillos que no son tan populares. En el libro Dinner at Buckingham Palace, Charles Oliver, quien trabajó para el Palacio, narraba: “Inevitablemente hay una o dos cosas que no les gustan a la Reina y su esposo, y sus anfitriones son avisados con anticipación. Las instrucciones del palacio especifican únicamente: ‘Ni a la Reina ni al Duque de Edimburgo les gustan las ostras. La Reina, a menudo, toma una copa de vino rojo o blanco con su comida, así como jugo de naranja. Su Alteza Real prefiere un gin and tonic o lager a la champagne antes de las comidas o durante el día”.

