A la Cenicienta, Victoria de Suecia lleva la misma firma elegida por Kate Middleton

La Princesa Victoria es conocida por ser un estandarte de la moda sueca, siempre recurriendo a las firmas locales cuando se trata de una ocasión importante. Como ha hecho en su aparición en los Astrid Lindgren Memorial Awards, que en esta ocasión fueron entregados a las autoras Baek Heena y Jean Claude Mourlevat. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Nalen, hasta donde Victoria se desplazó para ser la encargada de hacer entrega de los galardones que, desde el 2002, se entregan a personalidades que han ayudado a promover el derecho de los niños a las grandes historias. Aunque en esta ocasión, sí se realizó una ceremonia presencial, también se contó con algunas intervenciones virtuales, después de que el año pasado la entrega se tuviera que realizar completamente a la distancia. Para esta aparición, Victoria lució la misma firma que este fin de semana se vio en la Duquesa de Cambridge.

En esta ocasión, la Princesa eligió un vestido que bien podría haber sido sacado de un cuento. En aquel azul celeste con toques de brillo que lucía la Cenicienta en el baile, el diseño de Victoria también contaba con las mangas abullonadas. De falda midi compuesta de dos piezas y con un listón en moño para acentuar la cintura, el vestido es un diseño de la marca sueca & Other Stories. Se trata de un diseño que se encuentra completamente agotado en el sitio de la marca, pero que todavía se puede conseguir a través de algunos de sus partners. El precio original fue de 170 dólares (poco más de $3,300 pesos mexicanos), pero en la actualidad se puede conseguir hasta por 85 libras esterlinas (alrededor de $2,396 pesos mexicanos).

Aunque para estas ocasiones, Victoria suele elegir apoyar a H&M, la marca sueca por excelencia y que es propiedad de grandes amigos de la Princesa, el que en esta ocasión se haya decantado por & Other Stories no es tan extraño. Pues esta firma que apenas hace unos días veíamos en Kate Middleton y que goza de gran popularidad en Europa, es propiedad del grupo H&M. Eso sí, la marca de fast fashion no desapareció de su look, pues combinó su vestido con unas sandalias plateadas de la firma que Victoria ha usado desde el 2017, pero todavía están disponibles en rebaja por 17.49 libras esterlinas (algo así como $492 pesos mexicanos).

Los accesorios de este look

Como complementos, Victoria llevó un bolso de sobre en plateado en piel con un diseño tejido de la firma Abro de 159 euros (aproximadamente $3,872 pesos mexicanos). Como joyería lució unos curiosos diseños, en aretes con la famosa Pippi Longstocking de 180 euros (algo así como $4,387 pesos mexicanos) a juego con el collar de cabello de la colección de 380 euros (alrededor de $9,262 pesos mexicanos) de Maria Nilsdotter.

El reloj fue de la marca sueca Epoch, modelo First Lady y como nunca antes la vimos llevar una amplia colección de pulseras. De Sophie by Sophie llevó un brazalete en plata con un dije de corazón en el que se puede grabar una inicial, con un precio de 120 euros (aproximadamente $2,924 pesos mexicanos). De la firma Ebba Brahe llevó el brazalete Bridge que le hemos visto antes y el de tres estrellas en oro blanco, que combinan a la perfección. Y el último toque fue el Footprint Bracelet de Kreuger Jewellery. Para lucir este look, la Princesa llevó la melena en un moño bajo y un sencillo maquillaje natural.

