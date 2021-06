Todos los detalles del look más relajado de Kate Middleton En la fotografía de su vacunación, se pudo ver a la Duquesa de Cambridge en su versión más casual

La vacunación alrededor del mundo se ha convertido en una esperanza para ver el final de la crisis sanitaria que hace más de un año azota al mundo. Es por eso que, no ha sido raro que personajes sobresalientes hayan compartido sus imágenes vacunándose, animando a la población a participar en la inoculación. Si primero fue el Príncipe William quien causó sensación con su fotografía que rápidamente se volvió viral por un curioso detalle, y este fin de semana tocó el turno a la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, de recibir su primera dosis. La imagen de Kate en el London’s Science Museum se viralizó rápidamente, y por supuesto, los detalles de su look no se hicieron esperar, pues al mostrarse más casual y relajada que nunca, más de una se apuntó para copiar las prendas que eligió la Duquesa.

En el perfil del Duque y la Duquesa de Cambridge se compartió la imagen con el mensaje: “Ayer, recibí mi primera dosis de la vacuna del Covid-19 en el London’s Science Museum. Estoy enormemente agradecida con todos quienes tomaron parte en la vacunación, gracias a todos por lo que están haciendo”. Ubicado en South Kensington, muy cerca del hogar de los Duques, el London’s Science Museum fue el centro en el que se asignó la vacunación de Kate según su rango de edad, tal como ha sucedido con toda la Familia Real, quienes han ido recibiendo la inoculación según su año de nacimiento. La Reina Isabel se encontró en uno de los primeros grupos debido a sus 94 años de edad.

El look de Kate que puedes copiar

Para una ocasión como ésta, Kate apostó por la comodidad y practicidad, y es que no solamente optó por un look casual, sino por uno con el que se le pudiera aplicar la vacuna fácilmente. La Duquesa apareció llevando su off-the-shoulder de H&M en hueso con tela plisada que se le vio por primera vez en su visita a Cornwall en el 2016. La blusa que en su momento costó 34.95 dólares (alrededor de $696 pesos mexicanos) va por debajo de los hombros, pero como suele ser, un tanto más sobria, Kate la llevó por encima de ellos, eso sí, dejando al descubierto el brazo en el que recibió la vacuna. Esta blusa se le había visto en dos ocasiones y looks diferentes, la primera en septiembre del 2016 en su visita al condado de Cornwall, cuando la llevó con unos pantalones estampados, blazer azul marino y alpargatas beige; mientras que la segunda fue octubre de ese mismo año cuando realizó una visita oficial a Canadá. Durante su aparición en Victoria, British Columbia, la llevó con skinny jeans azul marino, un blazer blanco y unos tacones bajos pero muy chic de J. Crew modelo Avery.

Presumiendo su diminuta cintura, Kate fajó esta blusa en sus jeans modelo Favourite Cut en Light Blue de & Another Stories. Diseñados en Estocolmo, se trata de unos pantalones high waisted con slim legs y un ligero deslavado que recuerda a los modelos de los años 90s. Aunque ya se encuentran casi completamente agotados, se pueden encontrar en algunos colores y tallas en 85 dólares (aproximadamente, $1,693 pesos mexicanos). A pesar de que Kate suele apostar por los skinny jeans, parece que cuando está en casa luce este modelo que le es muy favorecedor. Al parecer, Kate llevó unas arracadas nuevas que cuentan con un diseño muy delgado y un sencillo brocado como único detalle.

