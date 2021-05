Los comentarios de William que dejan ver cómo es el Príncipe Carlos como padre

La historia de la Familia Real británico se ha mantenido en el ojo del huracán a través de los años al encontrarse bajo la constante mirada pública. Las dificultades, las alegrías y las polémicas, todo queda al descubierto en una familia de tan alto perfil como ésta. Esto queda claro con las recientes declaraciones del Príncipe Harry, que en las últimas semanas ha dado entrevistas no tan favorecedoras para su pasado en Gran Bretaña. Pero, mientras que cruzando el océano, la relación se ve cada vez más desgastada ante estos comentarios, con el paso de los años, la relación entre el Príncipe Carlos y el Príncipe William se ha ido fortaleciendo. Al convertirse en abuelo, el primero en la línea de sucesión ha mostrado una faceta que aunque vivió con sus hijos, ésta quedó bien resguardada de puertas adentro. Antes de que la polémica empañara la relación del hijo mayor de la Reina con sus dos hijos, el Príncipe William tenía ya alguna palabra amable para referirse a su padre.

Con un futuro compartido camino al trono, el lazo entre William y Carlos ha estado marcado por este rasgo en común. Es por esto que el compromiso al deber y servicio ha sido siempre un elemento unificador para padre e hijo, y ahora, William comparte esto también con el Príncipe George, quien también seguirá sus pasos.

Su sentido de deber y servicio

En el documental que la BBC publicó por el 70 cumpleaños del Príncipe Carlos, Prince, Son and Heir: Charles 70, William habló de lo disciplinado que es su padre y lo comprometido con el trabajo que puede ser. “Tiene una increíble disciplina personal. Así que él tiene, lo que me ha frustrado mucho en el pasado, él tiene una rutina. La única manera de hacer caber todas estas cosas es siendo ordenado. El hombre nunca para. O sea, cuando éramos niños había bolsas y bolsas y bolsas de trabajo que la oficina le mandaba. Apenas y podríamos pasar a su escritorio para decirle buenas noches”, revelaba el Duque de Cambridge en esta entrevista.

Celebrando las primeras siete décadas de vida de su padre, William decía: “Estoy muy complacido de que haya llegado a los 70. Sabes, si le preguntas si el trabajo está hecho, no lo está. Pero más que nada me gustaría ver sus pasiones y sus intereses y las cosas que ha estado apoyando llegar a cumplirse completamente por él. Ni siquiera ha llegado al punto que su progresión natural debería tener, ser monarca. Así que, sabes, todavía tiene su trabajo por hacer”.

Los momentos de embarazosos de ‘papá’

Aunque suele vérseles siempre desde el ángulo más formal y protocolario, al final del día, el Príncipe Carlos es un padre de la tercera edad, por lo que no es de sorprenderse que Harry y William hayan compartido alguna vez alguna anécdota embarazosa de su padre, sobre todo cuando eran niños. En el documental de ITV When And And Dec Met The Prince: 40 Years of The Prince’s Trust, Wiliam recordó el hábito de su padre de reír en los momentos menos indicados.

“Estaba en algún tipo de obra de Navidad y era un mago, así que vine y lo narré. Se suponía que iba a haber algo como una explosión pirotécnica delante de mí y brinqué en el escenario pero no pasaba nada, así que comencé a leerlo y por supuesto, en este momento ya estaba en pánico y después la pirotecnia explotó mientras estaba leyendo. Estaba como…y literalmente él no podía parar de reír a lo largo de toda la obra, así que en varias ocasiones yo me detenía y lo volteaba a ver, con ojos de muerte, y luego intenté regresar y decir mis líneas. Fue terrible. Honestamente”.

Los años fuera de casa

Es bien sabido que siguiendo la tradición, William y Harry estudiaron fuera, en Eton, por lo que mantenían contacto con su padre a través de cartas. En ese mismo documental de ITV, William contó: “Su letra en las cartas es conocidamente difícil de leer pero conforme se hace más tarde…podemos saberlo instantáneamente. Cuando se está quedando dormido empiezas a ecibir estas a’s largas que desaparecen de la página”. Los Príncipes se intercambiaban su carta para intentar descifrar qué era lo que su padre les quería decir.

Carlos como abuelo

En el documental de la BBC por el 70 cumpleaños del heredero al trono, William habló de la faceta de su padre como abuelo. Al ser cuestionado si el Príncipe tiene tiempo para ser abuelo, William respondió: “Es algo en lo que estoy trabajando más, pongámoslo así. Pienso que tiene tiempo, pero me gustaría verlo tener más tiempo con los niños. Pienso que, ahora que ha llegado a los 70 años es el momento perfecto para consolidar un poco porque como muchas familias hacen, te preocupa el tenerlos y asegurarte de que estén bien de salud. Y es el hombre más sano que conozco, pero también quiero que esté sano a los 95. Así, que tener más tiempo con él en la casa sería encantador, que pudiera, tú sabes, jugar con los nietos. Porque cuando está ahí, es brillante. Pero lo necesitamos ahí tanto como sea posible”.

