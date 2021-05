Fuentes del Palacio responden a los reportes de cómo se enteró Harry del fallecimiento del Duque de Edimburgo

La notifica del fallecimiento del Duque de Edimburgo fue un duro golpe para la Familia Real británica. El comunicado oficial se dio un par de horas después del fallecimiento, rindiendo homenaje al patriarca de la familia y eterno compañero de la Reina Isabel. Como suele ser en estos casos, los Windsor cerraron filas y fue el Príncipe Carlos, quien en su papel de hermano mayor y heredero al trono, emitió el primer mensaje agradeciendo las condolencias del público. Una semana después, la familia al completo se dio cita en el Castillo de Windsor, incluido el Príncipe Harry, quien viajó desde California por primera vez para poder dar un último adiós a su abuelo. Ante esto, han corrido los reportes de que el Príncipe se enteró del fallecimiento cuando la policía de Santa Bárbara se desplazó a su casa, después de que la llamada de la Embajada británica no lo despertara en media madrugada.

Una fuente del Palacio de Buckingham ha respondido a HELLO! sobre estos reportes: “Sin importar si es verdad o no, no comentaríamos sobre ellos porque es un asunto personal y privado, el que no creo que de ninguna manera sea de interés del público para publicarlo. El cómo se le dijo a alguien del fallecimiento de un ser querido en verdad no está sujeto a conjeturas o especulaciones. Es algo privado”.

De acuerdo con TMZ, un representante de la Embajada intentó comunicarse con el Príncipe Harry poco después de las 3 de la mañana de California (alrededor de las 11 de la mañana británicas) el 9 de abril para informarle del fallecimiento de su padre. Después de varios intentos de contactar al Duque, la Embajada habría llamado al Departamento del Sheriff de Santa Bárbara y un oficial se dirigió a la casa de Montecito de Harry y Meghan. Cuando llegó a casa de los Sussex, el oficial pidió a alguien de la casa que le dijera a Harry que se pusiera en contacto con la Embajada, y se reporta que fue así cómo el Príncipe se enteró del fallecimiento del Duque de Edimburgo.

El comunicado oficial

El comunicado oficial del fallecimiento del Príncipe Felipe fue lanzado por el Palacio de Buckingham al medio día -hora local- del 9 de abril. Considerando las ocho horas de diferencia entre Londres y California, para el Príncipe William eran las 4 de la mañana (según el reporte se intentó contactarlo una hora antes de esto). En el mensaje se leía: “Es con profundo dolo que Su Majestad, la Reina, ha anunciado el fallecimiento de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor”.

En primera instancia, el Príncipe Harry envió un mensaje en memoria de su abuelo a través de la página de internet de su organización Archewell, para después volar hacia Gran Bretaña para poder participar en el funeral de su abuelo. Ésta fue la primera vez en la que volvió a su país después de haber abandonado su posición oficial en la Familia Real en marzo del 2020. Debido a las restricciones sanitarias, solamente 30 personas pudieron estar en la Capilla de St. George del Castillo de Windsor para este último adiós, y Harry fue parte de la procesión junto a su padre, hermano y tíos.

