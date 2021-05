La disculpa que recibieron Meghan y Harry

Aunque buscaban una vida más tranquila alejados de Reino Unido, en California, el Príncipe Harry y Meghan Markle siguen acaparando titulares. Después de que se diera a conocer el primer capítulo de la docuserie que el Duque creó con Oprah Winfrey, en el que se le escuchó hacer fuertes declaraciones sobre su crianza y los momentos más duros que vivió con Meghan, y de que diera de qué hablar por sus comentarios en el podcast de Dax Shepard, esta vez, los Sussex han sido merecedores de una disculpa. El grupo antimonárquico Republic ha tenido que ofrecerles una disculpa después de ‘asegurar falsamente’ que realizaron una transferencia de fondos incorrecta desde su antigua caridad. Estas acusaciones derivaron en una revisión en la que ha quedado claro que no se tenía ningún fundamento.

La Charity Commission encontró que la fundación Sussex Royal que antes era llevada por el Duque y la Duquesa de Sussex no actuó fuera del marco legal de las instituciones benéficas al transferir fondos de la organización de Harry Travalyst. El órgano regulador encontró que la transferencia de fondos a MWX -que antes era conocida como Sussex Royal: The Foundation- estaba en línea con el documento regente de la Royal Foundation y estaba permitida dentro de la legislación de la caridad.

Ante esto, el grupo publicó una larga disculpa en su sitio web, en la que se lee: “El 20 de julio del 2020 acusamos falsamente que la transferencia de fondos de The Royal Foundation a Sussex Royal y a Travalyst había sido impropia y probablemente ilegal. También escribimos a la Charity Commission expresando estos mismos puntos y después publicitamos ampliamente nuestra carta a los medios británicos sin saber si lo que acusábamos era cierto. Nuestra intención era llamar atención a nuestras acusaciones. No contactamos a The Royal Foundation ni a Sussex Royal antes de ir a la Charity Commission o a los medios, lo que debió ser lo apropiado a seguir. Si hubiéramos contactado a las organizaciones directamente, aceptamos que nos hubiéramos dado cuenta rápidamente de que no había nada impropio en sus acciones”.

“La Charity Commission ahora ha concluido su revisión y encontrado que todas las actividades de las caridades fueron legales y propias. Nos disculpamos sin reservas con las caridades y personalmente con el Duque de Sussex por nuestras acciones y el daño público que se ha causado como resultado de las ampliamente publicitadas acusaciones no verdaderas”, termina el texto.

La respuesta de los Sussex

Ante esta situación, los Duques de Sussex no han guardado silencio y a través de su vocero se ha dado a conocer: “Estamos complacidos de que la Charity Commission haya confirmado lo que sabíamos desde un inicio, que MWX Foundation, antes conocida como Sussex Royal, cumplió completamente con la ley de caridades británica en su manejo y transferencia de fondos y subsidios. La actualización de hoy provee de cierre completo a esta revisión y en última instancia subraya tanto la legitimidad de la antigua caridad como las acusaciones sin fundamento contra ella”.

Junto al comunicado que la Charity Commission compartió a través de su sitio oficial, el organismo regulador escribió en su cuenta de Twitter: “Hemos encontrado que la MWX Foundation (antes Sussex Royal: The Foundation) no rompió la ley al transferir fondos a Travalyst. Sin embargo, los patrones debieron haber hecho más para documentar su toma de decisiones”. En el reporte completo se apunta a que la decisión de cerrar la fundación se dio solo 12 meses después de su creación, y al parecer, lo único que se pide es una mejor documentación en su toma de decisiones.

