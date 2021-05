El Príncipe William ha revelado qué hizo la mañana tras la muerte de su madre

La visita del Príncipe William a Escocia ha dejado expuesto el lado más íntimo del segundo en la línea de sucesión al trono británico. Tal como él mismo ha explicado, en este lugar ha vivido algunos de los momentos más felices de su vida, como la libertad de sus años universitarios en los que tuvo la fortuna de conocer a su esposa, pero también algunos de los más difíciles. El Príncipe se encontraba pasando unos días en Balmoral, la residencia de la Reina Isabel en Escocia, cuando recibió la terrible noticia. La Princesa Diana había fallecido en un terrible accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997 en París. Antes de que se reuniera con la Duquesa de Cambridge, quien llegó esta mañana Escocia para acompañarlo en la visita oficial según los planes que habían anunciado desde hace días, William se abrió de capa y compartió algunos detalles que nadie sabía de la mañana siguiente a la trágica partida de su madre.

Fue en la ceremonia de apertura de la General Assembly of The Church of Scotland, el sábado pasado, cuando el Príncipe dio uno de sus discursos más emotivos hasta este momento, narrando los lazos que lo unen a estas tierras. “Escocia es fuente de algunos de mis recuerdos más felices, pero también, de los más tristes”, comenzó en su mensaje en su papel de Lord High Commissioner, antes de enlistar algunos de los momentos que ha vivido ahí.

Abriéndose de capa para recurrir a una de sus memorias más dolorosas, William dijo: “Estaba en Balmoral cuando me dijeron que mi madre había muerto. Todavía en shock, encontré santuario en la misa de Crathie Kirk esa misma mañana. Y en los oscuros días de dolor que siguieron, encontré confort y consuelo en las afueras escocesas. Como resultado, la conexión que siento con Escocia, se mantendrá profunda para siempre”.

Ésta es la primera vez en la que William ha hablado de lo que transcurrió tras recibir la noticia, días en los que se sabe que la Reina y el Príncipe Felipe quisieron proteger fervientemente a sus nietos, manteniéndolos en Escocia, lejos del escrutinio público que se vivía en Londres. Hace un par de años, ante el 20° aniversario de la muerte de su madre, William y Harry abrieron el baúl de los recuerdos y dieron a conocer por primera vez algunas de las imágenes nunca antes vistas del álbum privado de su madre.

En aquel momento, el Príncipe habló también de este terrible día, pero hizo referencia a la última llamada que tuvo con su madre. En el especial Our Mother Diana: Her Life and Legacy del 2017 se escuchaba a William decir que al estar entretenidos con algo más como cualquier adolescente: “Harry y yo estábamos en una prisa desesperada de decirle adiós, ya sabes, ‘nos vemos luego’. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no hubiera estado tan hastiado con ello. Pero esa llamada me pesa mucho en la mente”.

Días de recuerdos

Han pasado 24 años del fallecimiento de la Princesa Diana, pero en los últimos días su nombre ha estado presente como si hubiera sido ayer que partió. Aunque sus hijos han hecho un fuerte esfuerzo por mantener viva su memoria y no es extraño que hagan algún guiño a ella, recientemente esto se ha dado con más fuerza. Primero con las constantes entrevistas del Príncipe Harry en las que habla de ella y su pérdida, y más recientemente, la semana pasada cuando se dio a conocer el resultado de la investigación que la BBC ordenó sobre la entrevista que Diana dio a Panorama, provocando un sentido discurso del Príncipe William, quien no podría estar más dolido con lo sucedido.

