Kate se reunió con William en Escocia, el lugar del flechazo, en un look idéntico al de la Princesa Diana

Tal como se anunció, después de que el Príncipe William comenzara su gira oficial por Escocia en solitario, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- se ha reunido con él este lunes, para pasar una semana juntos en el lugar donde se enamoraron. A diez años de su boda, el Duque no resistió la tentación de recordar en su discurso de este fin de semana, cómo Escocia ha sido escenario de algunos de los momentos más dolorosos de su vida -se encontraba en Balmoral cuando se le avisó de la muerte de su madre-, así como algunos de los más felices, como sus años universitarios y, por supuesto, el flechazo con la madre de sus hijos. Que si la primera aparición de Kate en esta visita era muy esperada, no han faltado los amantes de la moda que han encontrado pronunciadas coincidencias entre su look y uno de los recordados conjuntos de la Princesa Diana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El nuevo vestido de Kate que se volverá el objeto del deseo

‘Le fallaron a mi madre’, un devastado Príncipe William ante los resultados de la investigación de la BBC

Esta mañana, Kate se unió a William, quien está haciendo esta visita en su papel de Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland. La pareja tuvo su primera aparición del día visitando la caridad Turning Point Scotland, en donde pudieron conocer a los trabajadores y conocer más del apoyo que dan a aquellos con complejas necesidades, como personas que sufren de adicciones o quienes enfrentan algún reto de salud mental.

El look de la coincidencia

La Duquesa apareció en un elegante look compuesto por un blazer en azul cobalto con botonadura dorada y bolsos al frente de Zara. El sencillo saco puede conseguirse todavía en todas sus tallas por $1,599 pesos mexicanos. Exactamente en el mismo tono, lució una falda midi plisada con un juego de contraste en la tela de la firma británica Hope. La prenda de 95 libras esterlinas ($2,670 pesos mexicanos, aproximadamente) se encuentra completamente agotada, pero se puede pre-ordenar en el sitio de la marca, esperando a que vuelva estar disponible.

VER GALERÍA

En contraste con su conjunto en azul, la Duquesa llevó su ya conocida bolsa Roma de Métier que en una ocasión especial se encuentra en descuento de sus típicas 1,080 libras esterlinas a 540 libras -40% menos- (alrededor de $15,175 pesos mexicanos). A juego llevó los zapatos con los que suele combinar este bolso, que siguen sin ser identificados, aunque todo apunta a que se trata del modelo 85 de Gianvito Rossi. Su cubrebocas Amaia y unos aretes largos, fueron los complementos de este look.

Martin Bashir engañó a la Princesa Diana para conseguir la entrevista de Panorama

Que si se trataba de una combinación ganadora, lo que no pasó desapercibido es que era un look muy similar al que la Princesa Diana llevó en 1992. Y es que aunque en la actualidad no es común combinar un blazer largo con una falda midi -por aquello de las proporciones- en los 90s esta era una elección estrella y la Princesa Diana recurrió a ella en varias ocasiones para sus apariciones de trabajo. En septiembre de 1992, durante una visita a Nottingham, acompañada con su hermana, Sarah McCorquodale, Diana lució esta combinación luciéndolo con tacones anchos azules y unos grandes aretes en dorado para combinar con la botonadura.

Ésta no es la primera vez en la que Kate hace un guiño a Diana con su guardarropa, algo que es más común cuando se encuentra en algún compromiso oficial en el extranjero, en donde se da la oportunidad de experimentar con colores y estilos en su guardarropa.

VER GALERÍA