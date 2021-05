Después de un día plagado de contrariedades, la Reina Isabel reaparece

El 20 de mayo del 2021 pasará en los libros de la Familia Real británica como uno de los más complicados sin estar rodeado de ninguna tragedia. Un día antes de lo esperado, se dieron a conocer los resultados de la investigación que la BBC encargó sobre la forma en la que se consiguió la entrevista que la Princesa Diana dio a su programa, Panorama. Desgraciadamente, todo lo sospechado, era cierto. Aquella entrevista que muchos consideran acabó por marcar el terrible destino de la Princesa al haberle sido retirado su equipo de seguridad ante la finalización de su divorcio, se consiguió a través de engaños y mentiras. Un dolido William, tomó la palabra y visiblemente molesto confesó, que lo que más le dolía era que si en la primera investigación hubieran revelado la verdad, su madre hubiera sabido que fue engañada. Si eso parecía una bomba, el corto comunicado que Harry mandaba al respecto debió ser una pista de lo que estaba por venir. El Duque de Sussex estrenó su docuserie y su aparición estuvo plagada de estocadas a su familia. Pero el deber continúa y la Reina Isabel no hizo ninguna alteración a su agenda ante estos sucesos, apareciendo esta mañana, como siempre, sonriente y atenta a las personas con las que se reunió.

Tal como ha hecho desde que comenzó la pandemia, cumplió con sus dos audiencias desde una videollamada en el Castillo de Windsor. Completamente encanchada en esta nueva tecnología, la Reina parece haber seguido aquel viejo adagio atribuido a las familias reales Never Explain, Never Complain (nunca des explicaciones, nunca te quejes) y se entregó a sus compromisos manteniéndose ajena a las polémicas que rodean a su familia. La Reina se encontró con el Alto Comisionado de Singapur y después con el Embajador de Uruguay.

Esta aparición se dio solamente unas horas después de que el Príncipe Harry volviera a tomar la palabra, algo que sin duda cimbra al Palacio de Buckingham cada vez que sucede. En el estreno de la docuserie que creó con Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, una vez más, el Príncipe habló sin filtro de situaciones que en definitiva resonarán en el Palacio de Buckingham. Desde los recuerdos de su infancia y los desencuentros con el Príncipe Carlos, el trauma de la pérdida de su madre y cómo vivió con eso desde entonces, y por último, las dificultades que encontró Meghan y la falta de apoyo al buscar atención. Aunque todo esto lo había hablado en dos entrevistas previas, al ser parte de la producción del programa, en esta ocasión, sus declaraciones fueron totalmente sin censura.

El primer duro golpe del día para la familia

Desde que el Conde Spencer manifestó su inquietud sobre la forma en la que Martin Bashir habría engañado a la Princesa Diana para conseguir la famosa entrevista de Panorama, el Príncipe William mostró públicamente su interés por los hallazgos. Por lo que ayer, cuando se dieron a conocer los resultados que Lord Dyson encontró en su profunda investigación, no sorprendió que el Duque de Cambridge quisiera tomar la palabra, pero lejos de un esperado comunicado, decidió grabar un video en el que de propia voz mostró su enojo ante toda la situación.

William dejó claro que en su opinión, todo lo que su madre dijo en esa entrevista estuvo completamente influenciado por las mentiras que se le dijeron y que eso simplemente empeoró la relación de sus padres. El Príncipe dejó claro que no desea que se vuelva a transmitir esa entrevista y evidenció la molestia que se vive de las puertas de palacio adentro.

