Martin Bashir engañó a la Princesa Diana para conseguir la entrevista de Panorama

Han pasado 25 años, no se pensaba que después de tanto tiempo se pudiera saber más detrás de la entrevista que la Princesa Diana dio a Panorama de la BBC y que terminaría siendo la gota que derramó el vaso para concluir su divorcio con el Príncipe Carlos. Pero el Conde Spencer llevaba un cuarto de siglo reuniendo evidencia, que dio a conocer en noviembre pasado, incitando una investigación independiente que la BBC encargó para saber en qué condiciones Martin Bashir había conseguido ganarse la confianza de la Princesa para que aceptara dar la entrevista. Desde la semana pasada, sonaba a que algo estaba por suceder, pues se anunció que Bashir había renunciado a su posición como editor de religión de la BBC, y aunque se esperaban los resultados de la investigación para este viernes, ha sido un día antes que la televisora británica ha pedido una disculpa por las fallas en esta situación, aceptando que Bashir engañó a la Princesa para conseguir la entrevista.

La BBC ha dado una ‘completa e incondicional disculpa’ ante lo sucedido en 1995, un año y medio antes del fallecimiento de la Princesa. Según encontró en su investigación Lord Dyson, Bashir sí falsificó los estados de cuenta con los que aseguró que uno de los miembros de la seguridad del Conde Spencer estaba recibiendo sobornos por parte de la prensa. “Al conseguir acceso a la Princesa de esta manera, el señor Bashir pudo persuadirla de aceptar dar la entrevista. Esta conducta es una seria falta de los lineamientos de los productores de la BBC en la edición de 1993”.

Junto al reporte, la televisora británica apuntó: “La BBC acepta por completo los hallazgos del Lord Dyson. Aunque el reporte establece que Diana, Princesa de Gales, estaba dispuesta a la idea de una entrevista con la BBC, es claro que el proceso para asegurar la entrevista se quedó por mucho corto en cuanto a lo que nuestras audiencias tienen el derecho a esperar. Lamentamos mucho esto. Lord Dyson ha identificado claras fallas…Aunque la BBC no puede echar el tiempo atrás después de un cuarto de siglo, podemos pedir una completa e incondicional disculpa. La BBC ofrece esto hoy”.

Según la investigación, Bashir también mintió a los jefes de la BBC cuando negó haber enseñado esos documentos falsos a nadie. Lord Dyson describió algunas de las declaraciones de Bashir sobre los eventos de 1995 como “increíbles, desconfiables y en algunos casos, deshonestos”. Lord Dyson apuntó a que la investigación que se hizo en 1996 resultó en un encubrimiento de Bashir ‘sin justificación’.

Lord Hall, quien estuvo a cargo de la primera investigación ha respondido: “He leído el reporte de Lord Dyson y acepto que nuestra investigación hace 25 años sobre cómo Panorama consiguió la entrevista con la Princesa Diana, se quedó corta en cuanto a lo que se requería. A la distancia, hubo pasos que se pudieron y debieron haber tomado siguiendo las quejas sobre la conducta de Martin Bashir. Estuve mal en darle a Martin Bashir el beneficio de la duda, basando ese juicio en lo que parecía ser un profundo arrepentimiento de su parte”.

Martin Bashir habría dicho que la Princesa Diana le dio la información para los documentos de la polémica

La reacción de Bashir

Retirado y luchando por su salud desde meses atrás, aunque Bashir se disculpó por el engaño, mantuvo que están ‘inmensamente orgulloso’ de la entrevista, “Esta es la segunda vez en la que coopero completa y voluntariamente con una investigación de eventos de hace más de 25 años. Me disculpé entonces y lo vuelvo a hacer ahora, por el hecho de haber pedido que se falsificaran estados de cuenta de banco. Fue algo estúpido y es una acción de la que me arrepiento profundamente. Pero sostengo absolutamente la evidencia que di hace un cuarto de siglo y otra vez recientemente”.

“Los estados de cuenta no tienen nada qué ver con la decisión personal de la Princesa Diana en participar en la entrevista. La evidencia dada a la investigación de su puño y letra (y publicada junto al reporte hoy) inequívocamente confirma esto, y otra convincente evidencia presentada a Lord Dyson lo refuerza”.

La nota a la que hace referencia es una, a la que se ha hecho referencia antes, pero que ha sido publicada por primera vez, en la que la Princesa Diana de forma escrita establece en diciembre de 1995: “Martin Bashir no me enseñó ningún documento, ni me dio ninguna información de la que no supiera antes. Acepté dar la entrevista bajo ninguna presión y no tengo ningún arrepentimiento sobre esto. Diana”. La Princesa subrayó el no y su nombre en esta nota que ahora parece haber sido pedida anticipando expresamente lo que sucedió.

La autenticidad de la carta ha sido ya verificada, en su reporte, Lord Dyson escribe: “Harbottle & Lewis, abogados representando al Duque de Cambridge y al Duque de Sussex, me han dicho que la letra, hoja membretada y firma parecen indicar que la autora fue la Princesa Diana”.