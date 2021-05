¿Por qué la foto de vacunación del Príncipe William está dando tanto de qué hablar?

El mundo entero está al pendiente del avance de la vacunación global con la esperanza de combatir al Covid-19. En Reino Unido, el primer país en comenzar oficialmente con la vacunación en Occidente, se sigue avanzando de a poco y los lineamientos de edad se han seguido a cabalidad. Si la Reina Isabel, con sus 94 años, perteneció a uno de los primeros grupos en vacunarse, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall tuvieron que esperar un poco más para que llegara su turno. Ahora, ha sido el momento del Príncipe William, que a sus 38 años ha podido recibir su primera dosis. Aunque gracias a las medidas de distanciamiento, había podido seguir con su agenda, tanto en persona como de forma digital, William no ha faltado a esta importante cita. Pero si el compartir la imagen buscaba animar a más personas a participar en la vacunación, la imagen seleccionada no ha decepcionado, pues en cuestión de minutos se ha vuelto viral, ¿por qué?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Una excompañera de universidad de William y Kate revela cómo era su relación cuando se conocieron

Kate y William debutan como youtubers y lanzan su canal: ‘Más vale tarde que nunca’

En primera persona, el Duque de Cambridge escribió junto a la imagen en las redes sociales del Palacio de Kensington: “El martes recibí mi primera dosis de la vacuna de Covid-19. A todos aquellos que están trabajando en la vacunación, gracias por todo lo que han hecho y continúan haciendo”. Rápidamente, la fotografía consiguió casi 700,000 likes, medio millón más de los que consiguen las publicaciones del Príncipe en solitario en su perfil.

La razón estuvo en que por primera vez, para cumplir con la vacunación, tuvo que alzar su playera y enseñar su brazo, demostrando que la Duquesa de Cambridge no es la única que se ejercita en casa. Recordando aquellos varios años en los que el Príncipe William era la sensación, con una sonrisa devastadora, le han caído todo tipo de piropos. Y es que no es para menos, pues la imagen ha dejado claro que William nunca se salta un día de brazos en el gimnasio. Nadie imaginaba que debajo de ese suéter azul se escondían marcados músculos que no han pasado desapercibidos para nadie. Los más de cinco mil comentarios incluyen piropos de toda índole, resaltando los de sorpresa ante la condición del Príncipe. Entre los más divertidos están los dirigidos a su esposa y todos aquellos que se refieren a las ‘guns’ (armas) que esconde bajo su suéter, con un sinfín de emojis de bíceps en la publicación.

VER GALERÍA

El emocionante video con el que los Cambridge han agradecido las felicitaciones

Una pareja por demás atlética

Es bien sabido que Kate es una amante de los deportes desde que era niña y si bien, ya no puede practicar el remo y crickett que eran sus favoritos, se dice que es una fiel usuaria de la alberca que hay en el Palacio de Buckingham. La Duquesa ha hecho mucho hincapié en la importancia de la actividad física y como buena amante del tenis, no solo ella lo practica, sino que sus hijos han comenzado ya con clases.

Siguiendo la tradición familiar, el Príncipe William es un gran jugador de polo, disciplina para la que se necesita una gran condición física, hay que recordar que el Príncipe Carlos tuvo que dejar de jugar por una lesión en la espalda. Además, William es un amante del futbol y como Presidente de la Federación de Futbol británica, no sería raro que de vez en vez participara en algún partidito. Aunque a decir de estas imágenes, el gimnasio es parte de la rutina cotidiana del segundo en la línea de sucesión.

VER GALERÍA