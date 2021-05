El nuevo vestido de Kate que se volverá el objeto del deseo

El clóset de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es uno de los más codiciados del mundo y basta darse una vuelta por redes sociales para saber que en el mundo hay una legión de personas dedicadas a analizar cada detalle de sus looks. No por nada, después de 10 años de su boda, el Kate Effect -en el que las prendas que lleva se agotan en cuestión de minutos- está más vivo que nunca. Esta mañana, la esposa del Príncipe William realizó una visita al Museo Victoria and Albert, solo a unas calles de su casa en el Palacio de Kensington, y se le pudo ver de lo más estilosa. El famoso edificio histórico reabrió sus puertas por primera vez desde el 20 de diciembre pasado, ante el relajamiento de las medidas de distanciamiento en Gran Bretaña, y recibió como a una de sus primeras invitadas a la Duquesa.

En su papel de patrona del V&A, Kate no podía faltar a esta cita en la que pudo regresar al museo, al que no acudía desde el 2019, cuando estuvo ahí para la 100 Women in Finance Gala Dinner. En esta oportunidad, la Duquesa recorrió la exposición de Raphael Court, que se ha hecho para conmemorar el 500° aniversario del fallecimiento del artista. La Duquesa tuvo la oportunidad de ver las siete piezas pintadas por Raphael, que fueron comisionadas en 1515 por el Papa Leo X para la Capilla Sixtina y que son considerados como algunos de los más grandes tesoros del Renacimiento. También pudo dar un vistazo a la exposición Alice: Curiouser and Curiouser, que abrirá sus puertas el próximo sábado. En ella se pueden ver 300 objetos relacionadas con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll.

En esta ocasión, la Duquesa deslumbró llevando un vestido que gracias a su silueta dio un toque diferente a su imagen. Siempre atinada al momento de usar estampados, Kate logró conquistar con esta nueva pieza. Se trata de un diseño de Alessandra Rich que estuvo a la venta a principios del año pasado, pero que se le ha visto a Kate en público por primera vez esta mañana. Se trata de la misma firma que está detrás de su vestido de polka dots en blanco con azul marino, que ha sido replicado por distintas celebridades. En un estampado de pata de gallo en rojo, el vestido no podría ser más estiloso, pero lo que verdaderamente lo hace resaltar es su silueta. Con un aire de los años 30s, cuenta con mangos largas con puños resaltados, cuello estilo babero, botonadura al frente y falda tableada por debajo de la cadera, algo típico de aquella época. Hecho de seda, en su momento tuvo un precio de 1,955 dólares (alrededor de $38,720 pesos mexicanos).

Estrenando, Kate también lució unos zapatos que no le conocíamos, se trata de unos tacones en negro con una hebilla dorada de Jennifer Chamandi modelo Lorenzo 105, que tienen un precio de 580 libras esterlinas (aproximadamente $16,272 pesos mexicanos). El bolso fue un viejo conocido de su clóset, con el clutch de Mulberry modelo Bayswater. La joyería estuvo compuesto por unas arracadas que no se le conocía, que aparentemente son de & Another Stories, que combinó con unas cadenas de Spells of Love con tres dijes diferentes de Asprey London. Al tratarse de un establecimiento cerrado, la Duquesa llevó un cubrebocas, en esta ocasión de tela negra de Amaia, la firma en la que ha confiado para estas piezas tan socorridas en estas épocas.

