Las dolorosas imágenes del funeral de Diana que han aparecido en el nuevo proyecto de Harry El Príncipe y Oprah Winfrey han dado a conocer un extenso trailer de su programa The Me You Can’t See

Es imposible olvidar las imágenes de aquel 6 de septiembre de 1997, un día antes de cumplirse una semana del fallecimiento de la Princesa Diana, el mundo ponía los ojos sobre la Westminster Abbey. Desgraciadamente, esta no era ocasión gozosa, sino el trágico funeral de una mujer que era querida en todos los rincones del globo. Pero nadie tuvo un momento más doloroso que sus hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry, que eran apenas unos adolescentes -William de 15 años y Harry de 12- y tenían que despedir a su madre ante los ojos del mundo. Es bien sabido que el Duque de Edimburgo fue el que dio su apoyo a los muchachos ante la petición de la oficina del entonces primer ministro de que caminaran detrás del féretro. En varias ocasiones, el Príncipe Harry se ha quejado de esta situación, calificándolo como algo que no se le debería pedir a nadie. Pero ahora, en el extenso trailer del proyecto que Harry ha creado con Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, se ha vuelto a hacer referencia a este momento a través de unas dolorosas imágenes del funeral.

Este nuevo promocional de la docuserie que se estrenará el próximo 21 de mayo a través de Apple TV+ deja ver el lado más vulnerable de sus participantes, por supuesto, con un papel protagónico para Harry y Oprah. La presentadora da pie a la conversación diciendo al Príncipe: “Alrededor de todo el mundo hay gente con algún tipo de dolor mental, psicológico, emocional”. Los creadores del proyecto discuten sobre el estigma que hay alrededor de la salud mental y cómo la etiqueta de ‘loco’ afecta al momento de compartir las emociones.

En el trailer se puede ver a algunos de los invitados que participaron con ellos como Lady Gaga, Glenn Close o los jugadores de la NBA, DeMar DeRozan y Langston Galloway. Pero ellos no fueron los únicos que hicieron una aparición, en una de las imágenes se ve a Meghan luciendo una playera con la frase Raising The Future -criando al futuro- acompañando a Harry en una de sus charlas virtuales, mientras se retomó el video del cumpleaños del año pasado de Archie en el que sale en brazos de su madre mientras le lee un cuento.

Desafortunadamente, no todas las imágenes son tan alegres como en la que aparece Archie. Entre el collage de videos que se utilizó en este promocional, aparece un close up a Harry en el funeral de su madre. Mientras esto aparece en pantalla, se escucha a una de las expertas que participó en la docuserie: “Tratar a la gente con dignidad es el primer acto”.

El dolor de Harry ante estas imágenes

El Príncipe Harry ha sido muy claro con su postura ante aquel día que fue especialmente difícil en su vida. En una entrevista con Newsweek en el 2017, dijo: “Mi madre acababa de morir, y tuve que caminar por un largo trayecto detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas viéndome, mientras millones más lo hacían en televisión. No pienso que a ningún niño se le deba pedir eso, bajo ninguna circunstancia. Pienso que eso no pasaría en la actualidad”.

Según se ha narrado a través de los años, cuando el gobierno pidió a los Príncipes hacer esta procesión en el funeral, ninguno de los dos quería aceptar. Fue hasta que su abuelo, el Duque de Edimburgo, decidió mostrarles su apoyo y caminar con ellos que ambos aceptaron. Anji Hunter, director de relaciones del gobierno de Tony Blair reveló: “Todos estábamos hablando de que William y Harry deberían estar involucrados y de repente, vino la voz del Príncipe Felipe. No habíamos escuchado de él antes, pero estaba verdaderamente angustiado. ‘Es sobre los niños’, gritó, ‘Han perdido a su madre’. Después, en la cena de una noche antes del funeral, Felipe se dice que volteó a ver a William y Harry y les dijo: ‘Voy a caminar si ustedes lo hacen’”, reporta el Standard.

