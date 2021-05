El Príncipe Carlos fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de Harry

Dos meses después del revuelo que causaron los Duques de Sussex con sus declaraciones en una entrevista concedida a Oprah Winfrey, el Príncipe Harry ha vuelto a hablar sobre su vida dentro de la Familia Real Británica, generando una nueva ola de reacciones ante sus declaraciones. Fue durante una charla que sostuvo con el actor Dax Shepard para el podcast Armchair Expert, en donde ha relatado cómo ha sido vivir con la presión mediática de ser un miembro de la realeza, así como de la forma en la que fue criado por su padre, el Príncipe Carlos, quien quiso tratarlo como a él lo trataron sus padres en su momento, un patrón que no quiere repetir con Arhcie y su pequeñita en camino, pues considera que dentro de su familia existe una especie de huella de “dolor genético y sufrimiento que se transmite de todos formas”. Ante las declaraciones del hijo de Diana de Gales, el Palacio de Buckingham ha guardado silencio, y de la misma forma lo ha hecho Carlos, quien ha evadido las preguntas de un reportero quien lo ha cuestionado frontalmente al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante la visita que el hijo mayor de Isabel II hizo BCB International, una empresa familiar en Cardiff, que fabrica equipos de supervivencia, médicos y defensivos utilizados por las Fuerzas Armadas y los trabajadores de la salud, que un reportero de la BBC presente lo cuestionó mientras caminaba por las instalaciones de la compañía. “Señor, ¿está de acuerdo con el Príncipe Harry sobre el sufrimiento y el dolor en la familia? ¿Ha leído sus comentarios?". Siguiendo el ejemplo del Palacio de Buckingham, el Príncipe Carlos ha hecho caso omiso a los cuestionamientos del periodista y prosiguió con la visita en el lugar, sin despegarse del grupo que lo acompañaba.

Esta no ha sido la primera vez que algún miembro de la Familia Real tiene que enfrentar algunos cuestionamientos referentes a las declaraciones que ha hecho Harry a raíz de que decidió independizarse de la realeza. Tal y como sucedió cuando el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ofrecieron la comentada entrevista a Oprah Winfrey, en donde hablaron a detalle de su vida dentro de la familia, siendo los comentarios en los que se habló sobre la preocupación de algunos de la realeza sobre el color de piel del pequeño Arichie, cuando aún no nacía. En aquella ocasión fue el hermano de Harry, el Príncipe William quien dio la cara por la familia y enfrentó los cuestionamientos: "No somos una familia racista", respondió tajantemente.

VER GALERÍA

Por su lado, el Palacio de Buckingham también emitió una declaración en nombre de la Reina que decía: "Toda la familia está entristecida al conocer todo el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos".

Las recientes declaraciones de Harry respecto a su padre

Durante su participación en el podcast Armchair Expert, el Príncipe Harry habló sobre la forma en la que fue criado por el Príncipe Carlos y la forma en la que fue tratado como un miembro de la Familia Real, comparando la vida al interior de la realeza con estar en el Truman Show, pues sentía que siempre estaba bajo el ojo público, lo que a veces lo hacía sentirse como en un zoológico. “Creo que no deberíamos echarle la culpa a nadie, pero lo cierto es que en lo que atañe a la paternidad, si he experimentado una forma de dolor o sufrimiento que es consecuencia del dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, voy a asegurarme de romper ese círculo para no pasarlo”, declaró el príncipe Harry refiriéndose a que no quería transmitir ese “dolor genético” a sus hijos. Y aunque aseguró que no quería señalar a nadie, el Duque de Sussex nuevamente se refirió a su padre y dijo: “(Ese dolor y sufrimiento) está a su vez conectado con sus padres, lo que significa que me trató de la manera en la que él fue tratado, así que me dije: ¿qué puedo hacer para cambiar eso y que no les pase a mis hijos?”, reflexionó.

VER GALERÍA