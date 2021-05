Una excompañera de universidad de William y Kate revela cómo era su relación cuando se conocieron

Acaban de cumplir 10 años de matrimonio, tienen tres hijos y han formado una especial familia, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, han vivido su historia de amor ante la mirada del mundo. Pero el gran inicio de su relación se dio en casi total privacidad. Los dos eran jóvenes estudiantes de la Universidad de St. Andrews la primera vez que sus caminos se cruzaron, primero convirtiéndose en amigos y compañeros de casa, para después comenzar el romance que los llevaría al altar en la inolvidable boda real. A una década de distancia del espectacular enlace y otros diez años más de relación, una de las excompañeras de universidad de los Duques ha revelado cómo fueron aquellos primeros momentos, antes de que comenzaran su noviazgo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los dos románticos detalles que no notaste en los retratos de aniversario de William y Kate

La blusa de Kate que nos recordó a uno de sus vestidos favoritos

Laura Warshauer, de New Jersey, vivía en los mismos dormitorios que William y Kate, y ha recordado en las páginas de People cómo se comenzaron a dar cuenta de que algo había entre la pareja. “Siempre que Kate estaba en la habitación, Will estaba obviamente poniéndole atención. Cuando estábamos sentados en la comida en el comedor, los dos platicaban, era increíble ver lo natural que fue, cómo tenían mucho que decirse. En retrospectiva, hubo todos estos pequeños momentos, claros momentos en los que yo estaba como ‘Wow, esto podría ser algo’”, ha contado la cantante.

En otras ocasiones, Laura ha hablado de aquellos años universitarios en los que los Duques pudieron conocerse alejados de los reflectores. La estadounidense ha recordado lo sencillos que eran los dos y lo amistosos que eran con todos, incluso ha descrito una personalidad muy similar a la que caracteriza a Kate en esta nueva etapa de su vida. Sobre el momento en el que Kate fue votada la chica más guapa del campus dijo: “Era muy centrada y esa sencillez se deja ver en la forma en la que se maneja y la manera en la que sencillamente se levantó y aceptó ese premio. Es obviamente guapísima, pero no se comporta de esa manera”. La mujer también recordó una fiesta en la que William ganó una subasta por la atención de Kate, y cómo desde el inicio quería estar cerca de ella.

VER GALERÍA

Kate y William anuncian una importante partida en su equipo

En palabras de los Duques

Ésta, no es la primera vez en la que se sabe un poco de cómo comenzó este famoso romance. Los mismos Duques, durante la entrevista que dieron a la BBC tras anunciar su compromiso, narraron algunos detalles de cómo comenzó su historia. “De hecho, pienso que me ruboricé cuando te conocí y me escabullí un poco, sintiéndome tímida de haberte conocido. Nos tomó algo de tiempo el conocernos, pero nos volvimos amigos muy cercanos en muy poco tiempo”, contó Kate sobre aquellos momentos que ahora ha recordado su excompañera.

El Príncipe continuó con la historia: “Nos mudamos juntos como amigos. Vivíamos con algunos otros también, y un poco como que floreció de ahí, en verdad. Nos veíamos más, y tú sabes, pasábamos más tiempo juntos, y hacíamos cosas”.

La pareja se conoció en el 2001, cuando ambos entraron a la Universidad de St. Andrew en Escocia, en donde ambos vivían en el St. Salvator’s Hall. Cuando su amistad comenzó a florecer, William invitó a Kate y otro par de amigos a mudarse juntos a una residencia cerca del campus, y fue precisamente entre esas cuatro paredes que se dio la relación que los llevaría al altar en el 2010 y que simplemente se fortalecería con el paso de los años.

VER GALERÍA