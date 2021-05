Harry vuelve a hablar su padre al recordar su crianza: 'Él me trató de la forma en que lo trataron a él' El nieto de la Reina Isabel se sinceró sobre su propia crianza y lo que está haciendo para no repetir algunos patrones con su hijo Archie y su hermanita que viene en camino

En su nueva vida en Estados Unidos, el Príncipe Harry ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos de su pasado, y no sólo eso, pues también se ha abierto por completo para compartirlos públicamente. Tan sólo el pasado mes de febrero, el nieto de la Reina Isabel participó en un segmento del programa de James Corden, algo que muy poco hubieran imaginado presenciar alguna vez. Pero mientras que aquella aparición en televisión tuvo tintes divertidos, en su más reciente entrevista ha habido revelaciones mucho más profundas y personales. Se trata de la charla que tuvo con Dax Shepard, en la que no sólo reveló detalles sobre aquellas comentadas fotografías de su juventud tomadas en Las Vegas, sino que también habló de los aspectos más duros de su crianza y de las decisiones que ha tomado para no repetir los patrones con sus propios hijos.

Poco más de dos meses después de aquella explosiva entrevista que Meghan Markle ofreció a Oprah Winfrey, su esposo Harry ha dado una no menos reveladora. Durante una charla con Dax para su podcast Armchair Expert, el Príncipe Harry habló de su crianza a cargo del Príncipe Carlos, y aunque fue claro al señalar que no culpa a nadie por las duras vivencias en su pasado, confesó que está decidido en hacer todo lo posible para que sus hijos, el pequeño Archie y su hermanita en camino, no experimenten el dolor el mismo dolor que él. “No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente cuando se trata de crianza, sí he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento por el dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres sufrieron”, comentó el Príncipe de 36 años. “Me aseguraré de romper ese ciclo para no transmitirlo”, comentó. “Es mucho dolor genético y sufrimiento que se transmite de todos modos, así que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar y decir ‘sabes lo que me pasó a mí, me voy a asegurar de que no te pase a ti’”, explicó.

Harry dijo que le llevó tiempo darse cuenta de que lo que en su momento él vivió fue algo que también experimentó su propio padre. “Nunca lo vi, nunca supe de eso, y luego, de repente, comencé a armarlo y dije: ‘Ok, entonces aquí es donde fue a la escuela, esto es lo que sucedió, sé esto sobre su vida’”, continuó el Príncipe durante la extensa charla que se prolongó por una hora y media. “También sé que está conectado con sus padres, así que eso significa que él me trató de la forma en que lo trataron a él, entonces, ¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?”, expuso, antes de hablar de la comentada decisión que él y Meghan tomaron al poner distancia de por medio con los demás miembros de la Familia Real británica. “Y aquí estoy, me mudé con toda mi familia a los Estados Unidos, ese no era el plan, pero a veces tienes que tomar decisiones y poner a tu familia en primer lugar y tu salud mental en primer lugar”, aseguró.

La terapia y su nueva vida en California

Tal como lo mencionó, Harry entendió la importancia de la salud mental y emocional, aunque ciertamente parte del crédito le pertenece a Meghan, pues fue ella quien lo animó a acudir a terapia pues lo veía siempre enojado. Y es que incluso llegó a comparar su vida con el Truman Show, pues sentía que siempre estaba bajo el ojo público, lo que a veces lo hacía sentirse como en un zoológico, según sus propias palabras. “Es el trabajo, ¿verdad? Sonreír y aguantar. Manos a la obra. Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quería este trabajo: ‘No quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto. Miren lo que le hizo a mi mamá, cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a pasar de nuevo’”, comentó. “He visto cómo funciona todo esto y no quiero ser parte de esto”, agregó.

Y fue justamente la terapia la que lo ayudó a tomar cartas en los asuntos que no lo tenían feliz. “Una vez que comencé a ir a terapia fue como si la burbuja estallara. Saqué mi cabeza de la arena y le di una buena sacudida y pensé: ‘Estás en esta posición de privilegio, deja de quejarte y deja de pensar que quieres algo diferente, haz esto diferente”, comentó. Y finalmente, hoy que se encuentra del otro lado del mundo, ha podido darse cuenta de cuan diferentes pueden ser las cosas: “Así que viviendo aquí (en Los Ángeles) ahora puedo levantar la cabeza y me siento diferente, mis hombros se han relajado, también los de ella (Meghan), puedes caminar sintiéndote un poco más libre, puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta, nunca habría tenido la oportunidad de hacer eso”, expresó.

