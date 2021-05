Qué ha respondido Harry sobre aquellas fotos en Las Vegas

Su nueva vida en California ha abierto un mundo de posibilidades para el Príncipe Harry. Cosas que nunca hubiéramos imaginado, se han vuelto una realidad ante su partida de la Familia Real británica. Si la entrevista que realizó con James Corden dejaba ver un toque mucho más casual del que se le había visto ante, la más reciente participación de Harry ha dejado a más de uno con la boca abierta. El Príncipe hizo una aparición en el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert para promocionar su nuevo proyecto con Oprah. Si es bien sabido que Dax es de lo más irreverente, no se sabía qué esperar de esta entrevista de una hora y media, en la que aceptó preguntas sobre todo tipo de temas, desde sus primeras citas de incógnito con Meghan Markle, hasta una conversación que nadie esperaba sobre su viaje de juventud a Las Vegas.

Si no recuerdas bien ese momento, una búsqueda de Google te podrá refrescar la memoria, y es que el Príncipe fue captado en una situación un tanto comprometedora durante un viaje con sus amigos a Las Vegas. Las imágenes del 2012 mostraban al Príncipe sin ropa mientras festejaba con un grupo de gente. Sin ningún tipo de filtro, Dax hizo referencia a ese momento diciéndole: “Soy la persona menos informada de la Familia Real, por lo menos de mi círculo. Eres al único que conocía (de la Familia Real) y simplemente porque te veías increíble en esas fotos desnudo en Las Vegas, Pensé, ‘este tipo sabe festejar’”.

Sin darle mucha importancia al comentario, y al parecer, tratando de llevar el tema a otro asunto, respondió: “Estás constantemente buscando que otra gente balancee tu propia conducta, ¿verdad? Te puedes identificar”. Sin dejar ir el tema, Dax continuó: “Además era como, ‘¡Tiene un buen cuerpo!’, estabas increíblemente en forma”. Tímidamente, Harry respondió: “Bueno, ya se está poniendo raro. Gracias. Eso fue unas cuantas semanas antes de que fuera a Afganistán”, explicando que la razón de su figura era por el entrenamiento que recibió en el ejército antes de ir a la guerra a servir en Afganistán. Curiosamente, Dax estuvo de visita en la misma base que Harry poco tiempo antes de que llegara.

Aunque podría parecer a partir de este extracto que la plática trató de este tipo de temas, la realidad es que fue notorio que Harry se encontró un poco incómodo cuando se tocó ese tema, y se mostró mucho más abierto a hablar sobre su opinión sobre los aspectos que le interesan como la desinformación y el internet. Durante la charla, se habló sobre la desinformación sobre las vacunas -uno de los temas que más han interesado a los Sussex en las últimas semanas- y el manejo de los algoritmos en internet.

Un golpe más al Príncipe Carlos

Sobre su partida de la Familia Real, Harry confesó que es algo que quería hacer desde que estaba en los primeros años de sus 20s. De su vida en California dijo, “De hecho ya puedo alzar mi cabeza, puedo caminar sintiéndome un poco más libre”, y es que se comparó su vida con el Truman Show, en el que siempre está bajo el escrutinio de la gente, aunque él dijo que a veces es más un zoológico.

Una vez más hizo referencia a su padre, “No pienso que debería estar apuntando o culpando a nadie, pero definitivamente cuando se trata de crianza, he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento por el dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, me voy a asegurar de romper el ciclo para no pasarlo, básicamente. Es mucho dolor genético y sufrimiento que se va pasando de alguna manera así que los padres deberíamos estar haciendo todo lo que podamos para tratar y decir ‘sabes lo que me pasó a mí, me voy a asegurar de que no te pase a ti’”.

Sin dejar ir el tema de su padre, confesó que no lo había notado hasta que empezó a ver patrones: “Sé que está conectado con sus padres, así que eso significa que él me trató cómo a él lo trataron, así que ¿cómo puedo cambiar eso para mis hijos? Y aquí estoy, mudé a mi familia completa a Estados Unidos, ese no era el plan, pero a veces tienes que tomar decisiones y poner a tu familia primero y a tu salud mental primero”.

